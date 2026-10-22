Día 4 en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén: con la visita de Alejandra Monteoliva, así será la agenda de cierre este jueves 22

El evento energético más convocante de la región baja el telón. Tras cuatro jornadas de intenso debate y pasillos colmados en el Espacio Duam, la AOG Patagonia se despide este jueves con una agenda que cruza la economía real de la industria con las garantías políticas necesarias para crecer.

El plato fuerte de este cuarto y último día estará a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Te contamos acá los detalles de la agenda.

A las 18:45, Monteoliva presentará en el Salón Tromen el plan «Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino». Estará acompañada por el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto, en un panel clave para un sector que necesita operar sin bloqueos ni sobresaltos.

La lupa sobre YPF y las empresas de servicios: cómo está compuesta la agenda de la AOG Patagonia 2026 en Neuquén

Antes del cierre institucional, los fierros y los números tomarán el protagonismo. A las 15:00, Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF, se parará frente a los proveedores locales para debatir un tema crítico: ¿está la cadena de valor preparada para el salto de escala?

El encuentro, moderado por Fernando Castro, buscará trazar la hoja de ruta para las pymes que intentan seguirle el ritmo acelerado a la petrolera de bandera.

Inmediatamente después, a las 17:30, llegará el turno del clásico Encuentro con los CEOs. Directivos de pesos pesados como Techint (Alejo Calcagno) e Ingeniería SIMA (Diego Manfio), junto a representantes de FECENE, Centro Pyme Adeneu y GAPP, discutirán los cuellos de botella logísticos y financieros de cara al 2025.

El cronograma completo para el último día

Para quienes visiten el Espacio Duam en esta jornada de cierre, los horarios y sedes fundamentales son: