AOG Patagonia 2026: GeoPark, TGS, Calfrac y AESA, entre los líderes de Vaca Muerta que dieron entrevistas a Diario RÍO NEGRO

Ignacio Mazariegos, director de la unidad de Negocios de GeoPark Argentina, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

La AOG Patagonia 2026 vivió este miércoles 21 de octubre su tercera jornada en Neuquén. En el stand de Diario RÍO NEGRO dieron entrevistas ejecutivos de GeoPark, TGS, Calfrac y AESA, el senador nacional Pablo Cervi y el subsecretario de Hidrocarburos de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini. También pasaron la federación de pymes energéticas neuquinas FECENE, la organizadora Messe Frankfurt y empresas de finanzas, tecnología y educación.

La agenda incluyó un panel de financiamiento para Vaca Muerta y una charla del vicepresidente de Infraestructura de YPF Gustavo Gallino, sobre los proyectos VMOS y GNL. El cierre fue la segunda fecha del Encuentro con los CEOs en el Salón Tromen, con operadoras, transportistas y empresas de servicios como Tecpetrol, Pluspetrol, TGS y Halliburton.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), reúne a cerca de 550 empresas en el Espacio Duam. Este jueves 22 de octubre es la última jornada y se puede recorrer de 13 a 20.

GeoPark y Calfrac: más producción y más equipos para Vaca Muerta

Ignacio Mazariegos, director de la unidad de Negocios de GeoPark Argentina, hizo un balance del primer año desde que la compañía volvió a desembarcar en la cuenca neuquina, el 16 de octubre de 2025. En marzo empezaron a perforar sus primeros pozos horizontales y en agosto pusieron en producción los cinco pozos que fracturaron. Con eso, pasaron de producir 1.400 a más de 5.000 barriles diarios. En diciembre llegará un equipo de perforación para perforar de forma continua.

(Foto: Cecilia Maletti)

Adrián Martínez, director general de Calfrac Argentina, contó que todos sus equipos están contratados. La empresa trae más bombas para sus dos sets de fractura y sumará dos unidades nuevas de coiled tubing en febrero y marzo de 2027. Por la tarde, Martínez abrió el Encuentro con los CEOs.

“Nuestro enfoque ahora es Vaca Muerta y poder seguir acompañando el crecimiento”, afirmó Martínez. Foto: Emiliano Ortíz.

TGS y AESA: las obras de infraestructura que acompañan el crecimiento de Vaca Muerta

Oscar Sardi, CEO de TGS, repasó las dos obras clave de la transportadora. La primera es la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que sumará 14 millones de metros cúbicos diarios antes del 30 de abril de 2027. La segunda es su proyecto de líquidos de gas natural, una inversión de US$3.000 millones aprobada en el RIGI. Sardi también participó del Encuentro con los CEOs.

Oscar Sardi, CEO de TGS, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

Diego Pando, CEO de AESA, contó que la empresa está a días de terminar la estación cabecera de bombeo del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Allen. También anunció que llegan desde Estados Unidos los equipos para operar, junto a YPF, uno de los primeros sets de fractura eléctricos a gas del país.

Diego Pando, CEO de AESA, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

Pablo Cervi y Manuel Sánchez Bandini: el RIGI, en el centro de la agenda política

El senador nacional por Neuquén de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, destacó la concurrencia de la feria. «Vaca Muerta es uno de los grandes motores de la economía del país», afirmó. Recordó su participación en la Ley Bases, que habilitó los contratos a largo plazo en energía, y señaló que el RIGI está destrabando inversiones que antes eran complicadas.

Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

Desde Mendoza llegó Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Hidrocarburos de esa provincia. Explicó el compromiso de RIGI con YPF para llevar un equipo de perforación no convencional al sur mendocino, en un plan que prevé US$4.500 millones y 480 pozos.

Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Hidrocarburos de Mendoza, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

FECENE y Messe Frankfurt: las pymes neuquinas y el crecimiento de la exposición

Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), pasó por el stand el mismo día en que la entidad firmó un acuerdo con Santander. El convenio da tasas de crédito preferenciales y beneficios en comisiones y cuentas a las más de 600 pymes que nuclea la federación.

Daniel González, secretario de FECENE, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, organiza la edición Patagonia junto al IAPG desde 2018. Ese año la feria tuvo 3.000 metros cuadrados netos de stands. Hoy supera los 6.000 bajo pabellón, suma 5.000 al aire libre y ocupa más de 25.000 metros cuadrados en total. «El crecimiento es exponencial», resumió.

Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

Otros entrevistados del tercer día de la AOG Patagonia 2026

También dieron entrevistas Federico Kreplak, presidente y CEO de Alberta S.A.; Javier Fiorotto, gerente comercial de Capital Corporation de Banco Comafi, que participó del panel de financiamiento; Leo Gadaleta, dueño de AKAI Energy Led; y Diego Bramajo, director de IAE Business School.

Completaron la jornada Ana Viola, CEO de Bodegas Malma; María Urquiola, COO de GO Services; Gino Zavanella, CEO de ZLT; y Verónica Díaz Ortiz, presidenta de la Fundación Parques Nacionales.

AOG Patagonia 2026: reviví las entrevistas en el stand de Diario RÍO NEGRO