FECENE lleva la voz de los proveedores neuquinos al Encuentro con los CEOs de la AOG Patagonia 2026

El Salón Tromen del Espacio DUAM, durante la tercera jornada de AOG Patagonia 2026. Hoy también será sede del último Encuentro con los CEOs. (Foto: Cecilia Maletti)

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) tendrá un lugar en una de las actividades centrales del cuarto día de la AOG Patagonia 2026. La exposición organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en el Espacio DUAM de Neuquén.

La federación participará del tercer Encuentro con los CEOs, previsto para este jueves 22 de octubre de 17.30 a 18.30 en el Salón Tromen. Está previsto que en ese bloque hablen su presidente, Mauricio Uribe, y su secretario, Daniel González, que además es vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN).

El encuentro es un espacio de diálogo con referentes de la industria energética. La idea es analizar los desafíos y oportunidades de Vaca Muerta y el desarrollo de la cadena de valor neuquina. Es un tema que FECENE viene planteando a medida que la formación acelera su escala y crece la demanda de bienes y servicios.

Quiénes participan del Encuentro con los CEOs

El bloque abrirá con Techint Ingeniería y Construcción, representada por Alejo Calcagno, e Ingeniería SIMA, con Diego Manfio. Luego será el turno de FECENE. Según el programa oficial, en ese mismo tramo también participarán el Centro Pyme-Adeneu y GAPP, con Leonardo Brkusic.

FECENE reúne a las cámaras que nuclean a las empresas proveedoras del sector energético de la provincia. Su presencia en el encuentro le da a las pymes regionales un lugar en la mesa con las operadoras y las grandes contratistas, en una exposición donde se discute buena parte de la agenda de Vaca Muerta.