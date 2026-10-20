Eficiencia energética y expansión logística: la estrategia de Tecnodiesel para acompañar el desarrollo del sector petrolero

Fundada por inmigrantes italianos que echaron raíces en el país alrededor de los años 60, Tecnodiesel transitó décadas de evolución hasta posicionarse como un referente ineludible en el suministro de fuentes de generación de energía y soluciones logísticas para la transportación de productos y personas en volúmenes medios. Desde su origen familiar, la firma supo reconvertirse al ritmo de las transformaciones económicas e industriales de la Argentina, manteniendo como premisa inalterable ofrecer calidad y precios justos para aportar valor genuino a la comunidad.

En el marco de la séptima edición de Argentina Oil and Gas Patagonia 2026, la compañía reafirmó su rol estratégico como proveedora integral para el segmento hidrocarburífero.

La exigencia operativa que caracteriza a los desarrollos no convencionales fue uno de los ejes centrales analizados por Patric Souyris, socio gerente de la empresa, durante su paso por el Stand de Diario Río Negro. Desde la firma explicaron que el desarrollo constituye una misión corporativa ineludible que los obliga a sostener procesos constantes de capacitación y perfeccionamiento técnico. Al respecto, el socio gerente destacó que “el capital en formación es muy importante y le damos el valor que corresponde”.

Asimismo, advirtió sobre el panorama actual al señalar que “no es nada fácil, es ultra desafiante por el simple hecho de que cada vez se hace más exquisito el negocio en la industria”. Lejos de asumir esa complejidad como un obstáculo, el referente empresario celebró los desafíos que plantea la actualidad del sector energético y sostuvo que “eso nos obliga a que cada uno de los participantes de la empresa se supere día a día. Involucra compromiso y mucha dedicación”.

Patric Souyris socio gerente de Tecnodiesel. Foto Emiliano Ortíz.

En consonancia con esa visión de crecimiento sostenido, remarcó que “esta industria es un motor que no para y hay que equiparse para los próximos años”. En ese sentido, la compañía confirmó que se encuentra ampliando su capacidad operativa en la región con la vista puesta en nuevas instalaciones en el Parque Industrial para 2027, con el fin de contar con una ubicación logísticamente más estratégica para dar respuesta a la demanda operacional.

El perfil de Tecnodiesel se sustenta en alianzas tecnológicas internacionales de largo plazo, como la vinculación con socios norteamericanos que le permiten mantenerse a la vanguardia del sector. En esa línea, el socio gerente remarcó que “siempre estamos fuertemente involucrados con el desarrollo y tecnologías que tienen que ver con la eficiencia operativa”, reafirmando que “nuestra política es poder dar soluciones integrales a las necesidades complejas que presentan las compañías operadoras y de servicios en los yacimientos».

Para garantizar esa cercanía operativa, la organización estructuró un modelo de atención basado en equipamiento de alta calidad y equipos de trabajo sumamente comprometidos con el cliente. Esta modalidad permite generar cuentas estratégicas orientadas a mantener un contacto estrecho y permanente, abarcando desde la comercialización inicial de equipos hasta las tareas de mantenimiento, servicio técnico y sostenimiento integral. Desde la perspectiva de la firma, lograr que la repetición de actividades y la fidelización sean parte de los objetivos cotidianos resulta vital para consolidar la confianza mutua.

La cuestión ambiental y la optimización de los recursos ocupan también un lugar central en la estrategia de la compañía, abordando la eficiencia energética como un pilar fundamental de su propuesta de valor. Explicaron que una parte sustancial de las innovaciones que incorporan al mercado está directamente relacionada con la eficiencia y la seguridad operacional. Teniendo en cuenta que la estructura de costos de las empresas suele estar condicionada por el consumo energético, la incorporación de tecnología avanzada apunta precisamente a mitigar ese impacto y garantizar operaciones más sustentables y seguras en toda la cadena hidrocarburífera.