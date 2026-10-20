«En diciembre vamos a estar en boca de pozo»: Galileo Technologies proyecta llevar el GNL a Vaca Muerta para reducir costos del fracking

La incorporación del gas natural como alternativa al diésel en las operaciones de Vaca Muerta y el transporte de cargas pesadas forma parte de los proyectos que impulsa Galileo Technologies. Durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, Emiliano Weber, director comercial de la empresa, anticipó nuevas iniciativas para llevar el gas natural licuado (GNL) hasta los yacimientos y desarrollar infraestructura de abastecimiento en Neuquén.

En una visita al stand de Diario Río Negro, Weber explicó que la compañía trabaja en tecnologías para comprimir y licuar gas natural a pequeña escala, una solución que permite transportar el combustible hacia lugares que no cuentan con conexión a la red de gasoductos. En ese sentido, señaló que el objetivo es ampliar los usos del gas y aprovechar su disponibilidad para reducir costos en distintas actividades productivas.

“Nosotros creemos que el gas natural puede ser para camiones, ya sea por GNL o GNC. Yo creo que va a venir una fuerte corriente de camiones para GNL”, anticipó.

Un proyecto para llevar el GNL a Vaca Muerta

Uno de los anuncios de Weber fue el desarrollo de un proyecto en Neuquén para instalar un punto de carga de GNL destinado a camiones. La iniciativa se vincula con la búsqueda de alternativas para el transporte pesado y la logística que demanda el desarrollo de la actividad hidrocarburífera.

“Hay un proyecto que vamos a hacer de GNL en Neuquén para que se carguen camiones”, anunció. Además, adelantó que la empresa espera avanzar con esta tecnología directamente en los yacimientos: “Nos van a ver pronto en boca de pozo”

El directivo explicó que Galileo Technologies ya trabaja con un productor de gas natural que adquirió bombas a gas para reducir sus costos de producción. En ese marco, indicó que la compañía busca avanzar con la incorporación del GNL en las operaciones de fractura hidráulica, en reemplazo del diésel.

“En diciembre vamos a estar en boca de pozo, con un productor de gas natural”, afirmó al referirse a los próximos pasos del proyecto. La propuesta apunta a aprovechar el gas natural como combustible para determinadas operaciones de campo.

Según Weber, la reducción de costos es una de las variables centrales para mejorar la competitividad de la actividad, en un contexto en el que también se busca optimizar los gastos asociados a la logística y al traslado de insumos, como la arena utilizada en Vaca Muerta.

El GNL y el gas natural comprimido (GNC) aparecen, en ese escenario, como alternativas para distintos segmentos del transporte. Además, Wealileo también desarrolla soluciones para instalar patios de carga de colectivos a GNC, con compresores y equipamiento para abastecer las unidades.

“Estamos reconvirtiendo la logística de gas natural”, resumió Weber.

El sistema de gasoductos virtuales

Galileo Technologies es una empresa argentina con trayectoria desde 1987, especializada en el desarrollo de equipos para comprimir y licuar gas natural a pequeña escala. Su tecnología permite trasladar el combustible por carretera hacia comunidades e industrias alejadas de los gasoductos convencionales.

El sistema conocido como Gasoducto Virtual consiste en acondicionar el gas en el punto de origen, transportarlo mediante camiones y abastecer instalaciones ubicadas fuera de la red. Para eso, la empresa dispone de tecnologías de compresión y licuefacción que permiten adaptar el suministro a las necesidades de cada destino.

Weber puso como ejemplo la central de Anchoris, en Mendoza, donde la compañía produce y distribuye GNL mediante este esquema de abastecimiento. La instalación utiliza gas transportado a través de gasoductos virtuales para llevar el combustible hasta los puntos de consumo.

La firma cuenta con una cartera de equipos que incluye compresores, surtidores para vehículos y embarcaciones, equipos para gasoductos y sistemas destinados a la producción en boca de pozo. Con sede en Buenos Aires y un centro de servicios y capacitación en Los Ángeles, Estados Unidos, Galileo brinda asistencia en mercados de distintos continentes.

Durante su presentación, Weber destacó que la empresa tiene presencia internacional y que el desarrollo argentino forma parte de sus perspectivas de crecimiento. En ese sentido, consideró que el país está comenzando a ampliar el uso de combustibles alternativos.

“Argentina está empezando a arrancar con combustibles alternativos, ecológicos y sustentables”, sostuvo. Y agregó que el desarrollo de estas soluciones está orientado a alcanzar una mayor eficiencia.

“Está en el inicio de una etapa donde el crecimiento es sustentable”, señaló.

El potencial del GNL para abastecer localidades de Neuquén

Consultado sobre la posibilidad de reemplazar el gas licuado de petróleo (GLP) por GNL en algunas localidades de Neuquén, Weber consideró que la provincia podría utilizar sus propios recursos para ampliar el abastecimiento energético.

“Es lógico que la provincia pueda abastecer de GNL a sus propios pueblos”, afirmó. Según explicó, las soluciones de licuefacción y transporte permiten desarrollar este tipo de esquemas a una escala que puede adaptarse a las necesidades de cada localidad.

El planteo se relaciona con el potencial de las tecnologías modulares para llevar gas natural a zonas sin conexión a la red troncal. En lugar de depender exclusivamente de grandes obras de gasoductos, el sistema permite transportar el combustible por camión y organizar su distribución en los puntos de consumo.

Sobre la evolución del precio del gas y su impacto en la actividad de Galileo, Weber distinguió entre el gas asociado, que se produce junto con el petróleo, y el gas seco. Al analizar la posibilidad de una baja de precios, señaló que considera que el comportamiento de ambos mercados puede ser diferente y vinculó la evolución del sector con el avance de las exportaciones.

Entre las iniciativas vinculadas con el desarrollo del gas, Weber también se refirió a las oportunidades de abastecimiento y exportación hacia Chile. La compañía también adelantó que prevé avanzar con un proyecto para transportar GNL desde Neuquén por camión, con destino a la zona centro-sur del país vecino.