Oldelval se prepara para el impulso del hub norte de Vaca Muerta

Los proyectos de Oldelval, orientados a aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta, avanzan en paralelo al pleno crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la región. En ese escenario es que Ricardo Hösel, CEO de la compañía, repasó la hoja de ruta que llevan adelante en dialogo con Diario RÍO NEGRO, en el marco de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026.

Hösel recordó al momento de comenzar la entrevista la inauguración del proyecto Oldelval Plus en 2025, que demandó una inversión de 1.400 millones de dólares y aumentó la capacidad de transporte de la cuenca Neuquina en 300.000 barriles, lo que refleja la rapidez con la que crece la actividad en la región cuando «no está condicionada por el caño», señaló el empresario.

Además, indicó que avanzaron con Duplicar Plus Extendido, orientado a repotenciar las estaciones de bombeo y agregar una capacidad de 150.000 a 200.000 barriles adicionales de capacidad hasta que el proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) esté funcionando para fin de año.

El CEO de Oldelval se acercó al stand del Diario RÍO NEGRO. Foto: Emiliano Ortíz.

Esta ampliación fue terminada el mes pasado y ya se está usando, señaló, recordando que «estamos superando los 570.000 barriles hacia el Atlántico».

Cuando se le consultó si creía que Argentina pudiera superar la marca del millón de barriles por día, no tuvo dudas. «Yo creo que sí», adelantó, basándose en que el país actualmente está produciendo cerca de 950.000 barriles diarios, de los cuales Vaca Muerta aporta un aproximado de 750.000.

Se acelera el hub norte de Vaca Muerta

Hösel también valoró el avance del proyecto Duplicar Norte, con el que Oldelval busca ampliar la capacidad del ducto aguas arriba de Allen. En ese sentido, recordó que «todo el desarrollo de Vaca Muerta ha sido por el hub centro», más cerca de Añelo, pero que «el próximo salto de crecimiento va a estar en el hub norte», impulsado por áreas como Bajo del Choique, El Trapial o La Escalonada.

«400 millones de dólares, 200 kilómetros de extensión y una capacidad adicional de 200.000 barriles diarios van a ir desde la zona de Rincón de los Sauces hasta la Estación de Bombeo de Allen», explicó.

El crecimiento de Olveldal en los últimos años

Respecto a cómo cambió la capacidad de transporte de Oldelval en los últimos años, el funcionario destacó que la firma pasó de tener una capacidad entre 250.000 y 300.000 barriles a 850.000 en total. «Ha cambiado todo de una manera exponencial en solo cinco años», expresó.

«Nosotros no nos conformamos nunca, que siga creciendo la cuenca», afirmó Hösel. Estimó que Vaca Muerta va a poder duplicarse en producción y va a haber capacidad de evacuación, la cual previó que estaría resuelta hasta 2030/2031.

En ese marco, adelantó que Oldelval prevé realizar más ampliaciones en el hub norte para mejorar su capacidad de transporte, con inversiones de hasta 400 millones de dólares dependiendo del volumen necesario. «Una vez que la cuenca llegue a medio millón de barriles, veremos como sigue», aseguró.