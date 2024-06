Gasoducto Néstor Kirchner: cuánto falta para que estén listas las plantas compresoras

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se posicionó como una de las mayores obras de infraestructura de transporte en las últimas décadas. Sin embargo, no opera a plena capacidad porque aún no están terminadas las dos plantas compresoras en Tratayén y Salliqueló. También resta terminar una tercera, en Mercedes, que es una obra complementaria. Conocé cuándo entra a operar cada una.

Las Plantas Compresoras de Tratayén y Salliqueló permitirán incrementar en 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) la capacidad del transporte del GPNK, que hoy opera a 11 MMm3/d. En tanto, la planta Mercedes permitirá que el gasoducto Mercedes-Cardales pueda transferir hasta 15 millones de m3/día, lo que dará flexibilidad a la conexión de los sistemas de transporte del sur y el norte del país.

La empresa argentina Energía Argentina SA (Enarsa) publicó días atrás el estado de situación de cada planta. En la mayoría de los casos, registraron retrasos por factores como demoras en la formalización del contrato, la entrega del terreno y revisión de ingeniería.

Las tres obras también tuvieron dificultades ante la emisión y aprobación del Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA), establecido durante la gestión de Gobierno anterior. También, registraron atrasos por el acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC). El último factor fue la falta de pagos sin adecuación de los montos por el régimen que les corresponde por ser Contratos de Obras Públicas.

En el caso de Tratayén, la obra requirió una inversión básica de $19.926 millones, equivalentes a US$ 121,5 millones, según la oferta presentada por su contratista, Sacde. A diciembre del 2023, se les había pagado el 49%. El cronograma establecía el inicio de la obra para el 16 de noviembre del 2022, mientras debía estar apta para funcionar el 29 de julio del 2023.

Llegado enero de este año, estaba previsto que ya estuviese lista. Sin embargo, a diciembre del 2023, el avance general era del 60%. En detalle, la obra civil quedó en 68%; las conexiones de tuberías y mecánica, en 28%; la instalación eléctrica y el cableado, en 18%; mientras que la instrumentación tenía un 26% de avance. La demora, según Enarsa, era de siete meses.

«Al 20 de diciembre del 2023 la obra estaba prácticamente parada, con un avance de construcción de tan solo el 38%. En esta instancia de la obra se estaba en condiciones de dar inicio a las actividades de montaje electromecánico, críticas para la puesta en marcha, además el proyecto venía acarreando problemas de vieja data pendientes de resolución», se lee en el informe.

Hoy, el avance de la obra está en 80,5%. Deberá estar apta para funcionar en pocos días, el 15 de junio. Su puesta en servicio será el 9 de julio, ya que se coordina con Transportadora Gas del Sur (TGS) para contar con el ingreso del gas al sistema.

La otra planta que tendrá impacto directo en el Gasoducto Néstor Kirchner, es la de Salliqueló, ubicada en Buenos Aires. El monto básico para su construcción era de $16.706 millones, lo que equivale a US$ 102,0 millones.

A diciembre del 2023, su contratista Contreras – Esuco había recibido el 22% del pago. La obra inició el 12 de diciembre del 2022, mientras que el apto para funcionar estaba previsto para el 8 de septiembre del 2023, mientras el fin de obra tenía fecha para el 7 de diciembre del año pasado.

En diciembre del 2023, el avance general del proyecto era del 30%. La construcción estaba en el 19%, la obra civil había alcanzado el 27%; las obras de mecánica, el 18%; la eléctrica, el 10% y la instrumentación no presentaba avances. «Con esta situación, la obra demandaba como mínimo unos once meses para la puesta en marcha«, señalaron desde Enarsa.

«Con un avance tan bajo en la ejecución de obra y con más de siete meses de atraso, Enarsa estuvo por rescindir el contrato en el mes de septiembre 2023. La planta compresora debió haber entrado en servicio en octubre 2023, permitiendo comprimir 5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales», detallaron.

A mayo de este año, la construcción está en 51% y debería estar lista para fines de julio, mientras que su puesta en servicio será el 30 de agosto.

Gasoducto Néstor Kirchner: el estado de situación de la Planta Compresora Mercedes

El gasoducto Mercedes Cardales es una conexión secundaria que permite conectar el sistema de Transportadora Gas de Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN). Además de sumar capacidad para la transferencia entre las transportistas, la obra surge por la necesidad de ingreso de volúmenes adicionales de gas natural a la zona del Litoral.

Este gasoducto está operativo desde diciembre del 2023 y forma parte del renglón 4 del GPNK. Sin embargo, no llega a su plena capacidad, que es de 15 millones de m3/día porque aún no está lista la Planta Compresora Mercedes. La planta tenía de monto mínimo 10.297 millones de pesos, lo que equivale a US$ 75,0 millones.

A diciembre del 2023, se le había abonado a la contratista Techint-Sacde el 58% del total. El plazo de obra era de 355 días: la fecha de inicio era el 10 de agosto del 2022, con un apto para funcionar el 20 de junio del año pasado. El fin de obra se había definido el 31 de julio del 2023.

A diciembre del año pasado, el avance de construcción era del 51%: la obra civil estaba en 62%; la mecánica, en 50%; la eléctrica, en 38%; mientras la instrumentación estaba al 10%. «Con esta situación, la obra demandaba como mínimo unos ocho meses para la puesta en marcha», expresaron.

«La contratista venía reclamando desde junio 2023 una prórroga de plazo y un reconocimiento de cambios de alcance. El avance de la construcción es del 58%; el inicio del comisionamiento será el 1 de septiembre del 2024 y la puesta en servicio el 30 del mismo mes«, indicaron.