Genneia colocó bonos verdes por más de 70 millones de dólares

La empresa nacional lider en el sector renovable, Genneia anunció la colocación con éxito bonos verdes por 73 millones de dólares. Con lo recaudado financiarán la construcción de dos nuevos proyectos renovables. «Se obtuvo financiamiento a muy largo plazo y con una tasa muy atractiva de 4.5%«, celebraron desde la firma.

«Los sólidos resultados financieros y el atractivo de invertir en proyectos de infraestructura sustentable permitieron a la empresa obtener nuevo financiamiento«, explicaron. Se trata de Obligaciones Negociables (ON) por el equivalente a U$S 73 millones. Así superó su objetivo inicial de U$S 60 millones, «demostrando una vez más la confianza que tiene el mercado en la empresa», resaltaron.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y es el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde. Así «Genneia se ha transformado en el principal emisor de estos instrumentos financieros«, marcaron.

Los dos proyectos que se financiarán serán la primera etapa del parque eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW) en la provincia de San Juan. La energía que produzcan será para responder a la demanda de grandes usuarios industriales, «contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono», indicaron.

Las Obligaciones Negociables licitadas por la empresa se caracterizan por ser Clase XXXVIII en dólar linked por US$73 millones. Se licitaron a una tasa de interés fija de 4.5%, pagadera trimestral, con una duración de 120 meses (10 años) y con vencimiento del capital en 13 cuotas semestrales empezando en el mes 48 de emisión. A su vez, obtuvieron la calificación de Moody’s Local AA-.ar con perspectiva estable.

En su mayoría, las órdenes provinieron de inversores privados e institucionales «interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático», detallaron desde la firma. Esta operación se efectuó bajo la coordinación de Banco Macro SA como organizador, mientras que Macro Securities actuó como colocador.

Desde Genneia expresaron que buscan «mantener su vocación de liderazgo». El año pasado, la compañía generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en Argentina, lo que la posicionó como la empresa líder en el sector. En la actualidad se encuentra ejecutando un plan de inversiones por U$S 350 millones que «se suman a los más de US$1100 millones invertidos entre 2016 y 2021», repasaron.