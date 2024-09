GNL en Río Negro: en YPF confían en que van a conseguir financiamiento

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, reiteró que el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) «está armado», y avanzará aún sin la participación de Petronas. «Ahora nos falta firmar los contratos de los compradores y recién ahí podemos avanzar en el financiamiento. Por lo que estamos hablando con los bancos internacionales, soy muy positivo», expresó.

Respecto a los rumores de la salida de Petronas, Marín expresó que «se puede ir. Es su decisión. Cualquiera se puede ir y pueden entrar otras, por eso no hay que dramatizar; y en los negocios las empresas entramos y salimos». Aclaró que «el proyecto físico está armado».

Las condiciones para su desarrollo tienen varias patas, según enumeró. Por un lado, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), «porque el problema que tenía el LNG era que no es rentable a bajo precio, si no teníamos una ley que lo hacía viable. La ley también permite la libre disponibilidad para poder pagar el proyecto, que no es por inversión por compañía, sino por project finance«.

Por el otro, es necesario cerrar los contratos con los offtakers (compradores) y «recién ahí podemos ir al project finance (financiación del proyecto). Por lo que estamos hablando con los bancos internacionales, soy muy positivo. Pero primero tenemos que conseguir los contratos», indicó Marín, que participó del foro de Energía 2024 de Amcham Argentina.

«El Argentina LNG es un proyecto gigante. Requiere una inversión de US$ 30.000 millones de dólares que se divide en infraestructura y planta. Aparte, hay que ponerle al upstream (exploración y producción) para duplicar la producción de Argentina y llegar al pico, que debe ser del orden de US$ 20.000 millones más», detalló.

Entre los potenciales compradores, está India, con quienes «deberíamos pasar a la siguiente etapa para definir volúmenes y ver si podemos firmar contratos con el país», marcó. Se le suma Alemania, Italia, Hungría, Alemania y Londres, con los que ya están pactadas reuniones.

«El Argentina LNG te permite vender por contratos a 20 años, a largo plazo y generar a la Argentina al menos 15.000 millones de dólares de exportaciones por los próximos 20 años», expresó.

El presente del proyecto se evidencia a través del buque de GNL, que responde a la primera parte de su desarrollo. Tendrá una capacidad de «10 millones de toneladas. Lo que estamos haciendo es una licitación de ingeniería de detalle para hacer la inversión final a fines del año que viene«, comentó.

«YPF no lo va a hacer solo. Vamos a hacer negociaciones con todos para que ingresen. Este es un proyecto de todas las empresas Argentinas, de la industria, no solo de YPF«, aseguró.