Hidrógeno verde: presentaron un informe para promover el desarrollo en el país

La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) presentó un detallado trabajo que busca promover el desarrollo del hidrógeno verde en el país, en un encuentro virtual que reunió a profesionales del sector público y privado. Se trata del informe “Oportunidades de desarrollo del Hidrógeno Verde en Argentina y su contribución a la aceleración de la transición energética”, que elaboraron con el apoyo de la embajada británica en Argentina.

Resaltaron que Argentina cuenta con una «ventaja competitiva» por los desarrollos en energía renovable, pero advirtieron que se requiere de una «hoja de ruta conjunta» entre los involucrados.

El responsable de Ciencia e Innovación de la embajada, Simon Chater estuvo a cargo de la apertura del evento viritual junto con Martín Dapelo, miembro de la Comisión Directiva de Cader, que coincidieron en que el hidrógeno verde, la llegada de inversiones y la cooperación conjunta será fundamental en la transición energética y para cumplir los objetivos de emisiones nulas».

Seguida de la introducción, se inició una mesa redonda con el sector público, donde participó el secretario general del Gobierno de Río Negro, Daniel Sanguinetti, el director de Desarrollo de Energía Renovable y Eficiencia Energética de Jujuy, Marcelo Nieder y el presidente del Parque Industrial de Posadas, Christian Piatti.

En la misma intercambiaron los avances en instrumentos legales y emprendimientos de generación y utilización del vector energético. Por un lado, hablaron sobre la declaración de interés público a la iniciativa de Fortescue en Río Negro, el proyecto piloto de Misiones sobre el blending entre hidrógeno y butano para uso domiciliario, y el marco normativo en el que avanza Jujuy.

En el ámbito privado, el consultor que realizó del informe de hidrógeno y moderador del panel, Héctor Etcheverry, expresó que “fue un desafío muy importante, donde se recabó mucha información para la posible implementación de la economía del hidrógeno en Argentina”. Y agregó: “También analizamos la cadena de valor del sector académico, en donde tenemos un capital humano muy relevante«.

El desarrollo del escrito se basó en 47 entrevistas virtuales grabadas con especialistas en hidrógeno y generación de energías renovables, funcionarios públicos, integrantes de la cadena de valor y sectores académicos.

Los panelistas de esta segunda mesa apuntaron a la necesidad de tener una hoja de ruta y la normativa correspondiente, ya sea para las bases técnicas como para la promoción y el desarrollo del mercado local o de exportación, e incluir el rol que tendrá el almacén del gas.

Al respecto, el jefe de Sector Energía Renovables y H2 de Hychico, Alejandro Montaña, apuntó a la necesidad de «una estrategia y una nueva ruta del hidrógeno, acordada entre las partes públicas y privadas. Y también que esté asociada a una nueva ley, ya que el financiamiento es fundamental y se requiere un marco que brinde seguridad y estabilidad en el largo plazo”.

Durante la exposición de las conclusiones del escrito, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, Santiago Sajaroff, remarcó que «el hidrógeno nos llama a un desafío mayor: ese gran mercado al que queremos aspirar está en desarrollo«.

«Ya no tenemos un mundo con lecciones aprendidas, del que simplemente hay que copiar y mejorar un poco, tenemos que ser creadores«, insistió. A modo de cierre, expresó que en Argentina “hay mucha sinergia, posibilidades de desarrollo y mucho por hacer. Tener el recurso es una condición necesaria pero no suficiente para lograr que ello suceda”.

Por su parte, la coordinadora del cambio climático Mercedes Esperón participó de las conclusiones y señaló: «Argentina cuenta con una ventaja competitiva no solamente por el potencial de renovable que tiene en todo su territorio sino también el know how y la infraestructura en otros sectores de la energía que pueden reconvertirse y ayudar en esta transición».