La Flecha de Plata de Fangio llegó a la AOG Patagonia 2026: «Nunca había salido de Buenos Aires»

Una pieza de la historia del automovilismo argentino llegó a Neuquén. La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 exhibe una réplica de la Flecha de Plata de 1954, el histórico vehículo de Juan Manuel Fangio, que por primera vez salió de Buenos Aires para presentarse ante el público de la región.

El auto fue llevado a la exposición por Gustavo Rossi, CEO de Duralitte, quien explicó que se trata de una réplica homologada por Mercedes-Benz. “Nunca había salido de Buenos Aires, así que la hemos traído para mostrar al público”, destacó durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

El vehículo tiene además un vínculo con otro piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto lo condujo y le dejó su firma. Rossi contó que la réplica no permanece únicamente en exhibición, sino que también circula en autódromos y participa de distintas actividades vinculadas al automovilismo.

Una réplica que conserva la historia de Fangio

La Flecha de Plata reproduce el diseño del vehículo que Fangio condujo hace más de siete décadas, aunque incorpora modificaciones mecánicas que permiten utilizarlo en la actualidad.

“La caja de cambio es una maravilla. En esa época venía con cuatro velocidades y ahora nosotros la tenemos con una caja de cinco velocidades porque la mecánica es moderna”, explicó Rossi.

El empresario también describió algunas particularidades de los autos de competición de aquella época. Entre ellas, la dificultad para ingresar al habitáculo, que obligaba a los pilotos a realizar movimientos muy diferentes a los que se observan en la Fórmula 1 actual.

La réplica también fue presentada en el Museo Fangio y utilizada en exhibiciones. Su presencia en Neuquén busca acercar esa historia a quienes visitan la muestra.

La pasión por el automovilismo llegó a la AOG Patagonia

Más allá de su actividad empresarial, Rossi mantiene una vinculación directa con la Fundación Fangio y las iniciativas destinadas a preservar el legado del quíntuple campeón mundial.

“Mi pasión, mi hobby, respiro, me encanta el automovilismo”, expresó. Además, destacó que mantener activa la memoria del piloto argentino representa un compromiso personal.

“No solamente uno vive de trabajo, sino que el trabajo es un muy buen nexo para vivirlo con las pasiones que uno tiene aparte como hobby”, señaló.