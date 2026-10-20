Día 2 | AOG Patagonia 2026: visita del embajador Lamelas a Neuquén y la grilla oficial de este 20 de octubre

La séptima edición de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 continúa este martes 20 de octubre en el Espacio Duam de Neuquén con una jornada marcada por la visita del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Tras la apertura inaugural que contó con la presencia del presidente Javier Milei y el gobernador Rolando Figueroa, la exposición sumará la asistencia del representante norteamericano en lo que será su primer arribo a la región desde que fue designado por el gobierno de Donald Trump.

La exposición, que sirve como una vidriera del potencial de Vaca Muerta, reúne en sus 25.000 metros cuadrados a las principales empresas operadoras, de servicios y logística de la Cuenca Neuquina. Además de la comitiva de Estados Unidos, la cita internacional convoca a delegaciones de Colombia, Italia, Canadá, Brasil, Alemania y Suiza, junto con la presencia de provincias como Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.

El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y realizado por Messe Frankfurt Argentina. Se espera que participen alrededor de 550 empresas y una concurrencia superior a los 17.000 visitantes.

Todas las actividades serán de entrada libre y gratuita, hasta colmar el aforo. Para participar se requiere de una inscripción previa, además de llevar el documento de identidad. Los menores de 16 años deben entrar acompañados de un adulto.

Cada día de la jornada, durante los horarios de la exposición, se llevarán a cabo en las salas Lanín 1, Lanín 2 y Lanín 3 las presentaciones comerciales de los expositores. Se puede tener más información sobre el cronograma en el sitio web de la AOG Patagonia.

Durante toda la jornada, Diario RÍO NEGRO mantiene su cobertura especial desde el stand ubicado en el acceso al salón Tromen. En este espacio, los visitantes pueden gestionar suscripciones, retirar el suplemento especial Energía On y presenciar entrevistas en vivo con los principales actores de la industria hidrocarburífera.

Peter Lamelas llega a Neuquén

La llegada del diplomático estadounidense se da en un contexto particular. Dos meses atrás, Lamelas fue uno de los protagonistas de la polémica alrededor de CALF y el acuerdo de su conducción con Huawei, la gigante tecnológica china. Esa situación derivó en una advertencia de la embajada sobre el retiro de las visas a los dirigentes de la cooperativa neuquina. Si bien el diferendo fue saldado con una reunión que se describió como amistosa, la tensión no interrumpió el proceso de negociación destinado a fomentar el uso de tecnología asiática en la región.

La grilla oficial de la AOG Patagonia 2026 de este martes 20 de octubre

Ciclo de conferencias y otras actividades

11:00 a 13:00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” (Salón Tromen).

Comisión de Compliance del IAPG: “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” (Salón Tromen). 13:00 a 14:00 | Presentación Instituto Vaca Muerta (Salón Tromen).

Presentación Instituto Vaca Muerta (Salón Tromen). 14:00 a 15:00 | Panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas: «El sector energético – la próxima década” (Salón Tromen).

Panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas: «El sector energético – la próxima década” (Salón Tromen). 15:00 a 16:00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen” (Salón Tromen).

Comisión de Compliance del IAPG: “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen” (Salón Tromen). 15:00 a 16:00 | Presentación de los libros «Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina» de Jorge Sapag, y «Recursos Naturales» de Juan José Carbajales, con la participación de los autores (Sala Lanín 3).

Presentación de los libros «Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina» de Jorge Sapag, y «Recursos Naturales» de Juan José Carbajales, con la participación de los autores (Sala Lanín 3). 16:00 a 17:00 | Red de Mujeres: “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil & Gas en Argentina”, con las oradoras Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo (Sala Lanín 2).

Red de Mujeres: “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil & Gas en Argentina”, con las oradoras Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo (Sala Lanín 2). 19:00 a 21:00 | Actividad FECENE y Centro PyME-Adeneu. Exclusivo con invitación (Salón Tromen).

Encuentro con los CEOs I (Salón Tromen)

17:30 | Chevron, con la participación de Ana Simonato, y TotalEnergies, con Sergio Mengoni.

Chevron, con la participación de Ana Simonato, y TotalEnergies, con Sergio Mengoni. 17:55 | Pan American Energy (PAE), con Marcos Bulgheroni.

Pan American Energy (PAE), con Marcos Bulgheroni. 18:20 | YPF, con Horacio Marín.

Conferencias de expositores