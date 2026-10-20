Día 2 | AOG Patagonia 2026: visita del embajador Lamelas a Neuquén y la grilla oficial de este 20 de octubre
Tras la apertura con el presidente Javier Milei y el gobernador Rolando Figueroa, se lleva a cabo la segunda jornada del encuentro más importante de la industria de los hidrocarburos en el espacio Duam, que contará con la llegada del representante diplomático estadounidense y la apertura del tradicional ciclo Encuentro con los CEOs. La agenda del día incluye presentaciones de libros, paneles sobre diversidad e innovación tecnológica y un intenso cronograma de conferencias técnicas.
La séptima edición de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 continúa este martes 20 de octubre en el Espacio Duam de Neuquén con una jornada marcada por la visita del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Tras la apertura inaugural que contó con la presencia del presidente Javier Milei y el gobernador Rolando Figueroa, la exposición sumará la asistencia del representante norteamericano en lo que será su primer arribo a la región desde que fue designado por el gobierno de Donald Trump.
La exposición, que sirve como una vidriera del potencial de Vaca Muerta, reúne en sus 25.000 metros cuadrados a las principales empresas operadoras, de servicios y logística de la Cuenca Neuquina. Además de la comitiva de Estados Unidos, la cita internacional convoca a delegaciones de Colombia, Italia, Canadá, Brasil, Alemania y Suiza, junto con la presencia de provincias como Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz.
El evento es organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y realizado por Messe Frankfurt Argentina. Se espera que participen alrededor de 550 empresas y una concurrencia superior a los 17.000 visitantes.
Todas las actividades serán de entrada libre y gratuita, hasta colmar el aforo. Para participar se requiere de una inscripción previa, además de llevar el documento de identidad. Los menores de 16 años deben entrar acompañados de un adulto.
Cada día de la jornada, durante los horarios de la exposición, se llevarán a cabo en las salas Lanín 1, Lanín 2 y Lanín 3 las presentaciones comerciales de los expositores. Se puede tener más información sobre el cronograma en el sitio web de la AOG Patagonia.
Durante toda la jornada, Diario RÍO NEGRO mantiene su cobertura especial desde el stand ubicado en el acceso al salón Tromen. En este espacio, los visitantes pueden gestionar suscripciones, retirar el suplemento especial Energía On y presenciar entrevistas en vivo con los principales actores de la industria hidrocarburífera.
Peter Lamelas llega a Neuquén
La llegada del diplomático estadounidense se da en un contexto particular. Dos meses atrás, Lamelas fue uno de los protagonistas de la polémica alrededor de CALF y el acuerdo de su conducción con Huawei, la gigante tecnológica china. Esa situación derivó en una advertencia de la embajada sobre el retiro de las visas a los dirigentes de la cooperativa neuquina. Si bien el diferendo fue saldado con una reunión que se describió como amistosa, la tensión no interrumpió el proceso de negociación destinado a fomentar el uso de tecnología asiática en la región.
La grilla oficial de la AOG Patagonia 2026 de este martes 20 de octubre
Ciclo de conferencias y otras actividades
- 11:00 a 13:00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” (Salón Tromen).
- 13:00 a 14:00 | Presentación Instituto Vaca Muerta (Salón Tromen).
- 14:00 a 15:00 | Panel de Graduados Expertos del ITBA de Petróleo y Gas: «El sector energético – la próxima década” (Salón Tromen).
- 15:00 a 16:00 | Comisión de Compliance del IAPG: “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen” (Salón Tromen).
- 15:00 a 16:00 | Presentación de los libros «Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina» de Jorge Sapag, y «Recursos Naturales» de Juan José Carbajales, con la participación de los autores (Sala Lanín 3).
- 16:00 a 17:00 | Red de Mujeres: “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil & Gas en Argentina”, con las oradoras Silvia Migone Díaz y Juana Ridruejo (Sala Lanín 2).
- 19:00 a 21:00 | Actividad FECENE y Centro PyME-Adeneu. Exclusivo con invitación (Salón Tromen).
Encuentro con los CEOs I (Salón Tromen)
- 17:30 | Chevron, con la participación de Ana Simonato, y TotalEnergies, con Sergio Mengoni.
- 17:55 | Pan American Energy (PAE), con Marcos Bulgheroni.
- 18:20 | YPF, con Horacio Marín.
Conferencias de expositores
|Horario
|Sala
|Empresa
|Disertante
|Título de la conferencia
|14:00 a 14:30
|Sala Lanín 1
|Ciar S.A.
|Eugenio Forchieri
|Nueva herramienta basada en algoritmos e IA aplicada a modelos 3D
|14:00 a 14:30
|Sala Lanín 2
|CAS / Industrias químicas DEMSA
|Salvador Crespo
|Nuevas tecnologías de espumígenos libres de PFAS
|14:30 a 15:00
|Sala Lanín 1
|ICE ITALIA Petrol Instruments
|Paola Romiti
|Petrol Instruments – Company Overview & Flow Meter Technologies
|14:30 a 15:00
|Sala Lanín 2
|Equipar Services
|Robson Krapp
|Equipar Services – Stucchi
|14:30 a 15:00
|Sala Lanín 3
|Equipel
|Gustavo Guitera y Ezequiel Adamo
|El activo inteligente: BIM, Gemelos Digitales e IA para una nueva generación de Oil & Gas
|15:00 a 15:30
|Sala Lanín 1
|ICE ITALIA Palazzoli
|Jacopo Rosa
|Iluminación avanzada para aplicaciones industriales severas: O&G. Enfoque regional y criterios de proyecto.
|15:00 a 15:30
|Sala Lanín 2
|SSS Clutch company
|Gustavo Bernadou
|Compresión flexible y con menos emisiones
|15:30 a 16:00
|Sala Lanín 1
|Flow Management Industries
|Hernán Tramontin
|El futuro del Oil & Gas
|15:30 a 16:00
|Sala Lanín 2
|AESA
|Paula Bertoglio
|Innovación tecnológica aplicada al crecimiento: capacidades para el Plan 4×4
|16:00 a 17:00
|Sala Lanín 1
|IOL Inversiones
|Damián Vlassich
|Visión 2026: Coyuntura Macro y Estrategias de Inversión.
|16:00 a 17:00
|Sala Lanín 3
|SPE
|Diego Manfio, Virginia Nervi, Pedro Angulo, Susana Colman y José Ignacio Tanaka
|Industria en transformación: talento, tecnología y nuevas oportunidades en Vaca Muerta.
|17:00 a 17:30
|Sala Lanín 1
|ZLT Inversiones
|Gino Zavanella
|Vaca Muerta y Real Estate: infraestructura para el crecimiento
|17:00 a 17:30
|Sala Lanín 2
|Store in House
|Joaquin Batista y Gino De Gennaro
|Solución Integral Caso Petrolera
|17:00 a 17:30
|Sala Lanín 3
|Escandinavia Del Plata
|Jorge Almada
|¡Conocé la nueva generación de Equipos Volvo!
|17:30 a 18:00
|Sala Lanín 1
|Hidromec S.A.
|Lisandro Marinoni
|Modelo integral de gestión de activos de fractura
|17:30 a 18:00
|Sala Lanín 2
|CAPIPE
|Daniela Valdivia
|Buenas Prácticas para el Desarrollo Técnico de Proveedores de Oil and Gas – Normativas API
|17:30 a 18:00
|Sala Lanín 3
|Racklatina
|Mariano Pérez
|La nueva generación en sistemas de levantamiento artificial.
|18:00 a 18:30
|Sala Lanín 1
|Importrade SA – SDLG
|José Nicolás Gangoni y Pablo Berretti
|Innovaciones en Electromovilidad para Oil & Gas
|18:00 a 18:30
|Sala Lanín 2
|Comat
|Juan Andrés Collazuol
|Cómo reducir costos y tiempos críticos en Oil & Gas con manufactura aditiva láser
|18:00 a 19:00
|Sala Lanín 3
|Tubiflex S.A. (Cañiflex) – Stucchi (Italia)
|Robson Krapp
|Soluciones en Acoples Rápidos para Sistemas Hidráulicos en Circuitos de Oil & Gas
|18:30 a 19:00
|Sala Lanín 1
|Finning Argentina S.A.
|Arturo Blanco
|Soluciones Caterpillar para la Industria de Oil & Gas
|18:30 a 19:00
|Sala Lanín 2
|Duralitte Group
|Jarby Salazar
|Tecnologías para acondicionamiento de Fluidos en levantamiento Artificial
|19:00 a 19:30
|Sala Lanín 2
|Sullair Argentina
|Ezequiel Hirschfeldt
|Cómo evitar errores costosos en Sistemas de Aire Comprimido para Oil & Gas
|19:00 a 19:30
|Sala Lanín 3
|Moto Mecanica Argentina S.A.
|Francisco Piazza Castagna
|Purgas Autónomas con Inteligencia Artificial: de la Imagen Térmica a la Acción
|19:30 a 20:00
|Sala Lanín 3
|EXEMYS
|Raul C. Joannas
|Del pozo al dashboard en tiempo real: tecnologías de telemetría e IoT
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