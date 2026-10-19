Rolando Figueroa llamó a aprovechar Vaca Muerta en la AOG Patagonia 2026: «Es la última gran oportunidad»

La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 celebró este lunes la inauguración de su séptima edición con la presencia del presidente Javier Milei y fuertes expectativas del sector hidrocarburífero, hoy con proyecciones inéditas en cuanto a crecimiento y exportaciones por la consolidación de Vaca Muerta.

El trabajo detrás del impulso de la formación no convencional y los indicadores que avalan esa expansión fueron la base de apoyo principal del discurso que protagonizó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien antecedió en el uso de la palabra al jefe de Estado en la apertura oficial del evento.

En una jornada donde se conoció la incorporación de nuevos proyectos energéticos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el mandatario comenzó su discurso destacando el trabajo de los operarios petroleros «mientras nosotros estamos acá calentitos», y dijo que Vaca Muerta «no es una lámpara de Aladino» donde se extraen dólares que luego ingresan a las arcas de la provincia.

«Nos pagaban el petróleo y el gas a la mitad de lo que valía»

Su repaso hizo foco en el momento que atraviesa la industria y recordó lo que ocurría en anteriores gestiones nacionales, cuando a Neuquén «le pagaban el petróleo y el gas a la mitad» de lo que valía en el mundo.

En sintonía con declaraciones anteriores, Figueroa llamó la atención sobre la posibilidad de afrontar «un desafío generacional», llamando a aprovechar Vaca Muerta «ya que es la última gran oportunidad de Neuquén y de Argentina«.

El líder de La Neuquinidad se mostró elogioso con la gestión de Javier Milei, de la que valoró «la estabilización de la macroeconomía», el artículo de la ley de Hidrocarburos «que nos dejaron redactar a nosotros» y la incorporación del segmento del upstream al RIGI.

De su propia administración destacó el orden de las cuentes fiscales y la drástica reducción de la deuda, cuyo monto estimó en diciembre de 2023, al momento de tomar el cargo, en 1.800 millones de dólares. Sostuvo que casi «la mitad» de eso iba al financiamiento de gastos corrientes, en general salarios.

Además repasó las estadísticas socioeconómicas de la jurisdicción para graficar la expansión de la economía local. Afirmó que Neuquén redujo en los últimos dos años un 50% la desocupación y un 53% la cantidad de hogares pobres.

Junto a lo anterior, dijo que la provincia ya es la cuarta que más exporta y que, con el ritmo al que están creciendo los envíos al exterior, todo indica que se superará a Córdoba en dos años y a Santa Fe en cuatro.

Rolando Figueroa pidió por las empresas neuquinas

También repasó el trabajo realizado con las operadoras de la Cuenca Neuquina en materia de articulación educativa, desarrollo de becas, acuerdos para prefinanciar o financiar obras de infraestructura vial y proyectos de irrigación por parte de las compañías.

Adelantó que el próximo paso en el vínculo con las empresas será la cuestión del abastecimiento energético bajo la premisa de abaratar la tarifa de electricidad y lograr que un número mayor de compañías e industrias se instalen en las localidades del corredor petrolero como Rincón de los Sauces. Para eso dijo que ya se está trabajando junto a las firmas y que la gran variable a analizar pasará por el gas seco que hoy se obtiene en los pozos de la formación.

El gobernador de Neuquén, no obstante, marcó que uno de los puntos a mejorar es la participación de empresas locales en la cadena de valor de Vaca Muerta. Según expresó, luego de dos años de repunte, este 2026 mostró una menor participación de las marcas de la provincia como proveedores de la industria.

La advertencia de Figueroa fue seguida por un anticipo, ya que informó que este mismo miércoles habrá una reunión con la dirección de YPF, la principal jugadora de la formación shale, para avanzar en líneas de trabajo conjunto sobre esta cuestión.

Un gesto para Javier Milei y el desafío generacional

Sobre el final de su discurso volvió a referirse al vínculo con el Gobierno nacional y dijo que si bien «no somos del mismo sigo político que el presidente y en muchas cosas pensamos distinto», el objetivo de todos «es hacer que Argentina sea próspera». «Son las coincidencias más allá de las diferencias las que tenemos que articular».

«Este Gobierno jamás nos puso un pie encima para crecer», dijo el mandatario provincial. «No podemos tener objetivos personales, este es un desafío generacional, es nuestra última gran oportunidad», agregó.

Este último comentario incluso generó aplausos entre los militantes de La Libertad Avanza, quienes se habían acercado al salón Tromen del espacio Duam, lugar de la exposición energética, para escuchar al presidente.

La política de Neuquén, presente en la AOG Patagonia 2026

Figueroa estuvo acompañado por su gabinete y en el auditorio también se vio a una importante cantidad de intendentes, además del jefe comunal de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, que se acercó con funcionarios de su gobierno.

Luego del acto de apertura se hizo un recorrido con las autoridades hasta el stand de YPF donde participaron Figueroa, Gaido y el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.

Al evento, además, asistieron diputados nacionales y de la provincia, en su mayoría del oficialismo neuquino y del espacio libertario. Entre los asistentes también se pudo ver al exgobernador Omar Gutiérrez, quien luego se incorporó al encuentro realizado en el puesto de la petrolera de bandera.

La feria continuará hasta el jueves 22 de octubre. Tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados y en ella hay más de 500 stands de empresas petroleras, de servicios y proveedores para el rubro de los hidrocarburos.

Mañana una de las visitas más destacadas será la del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Malelas. También tendrá lugar la primera jornada del tradicional ciclo de «Encuentro con los CEOs» con los conductores de las operadoras más importantes de la cuenca.