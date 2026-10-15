Malvinas y nuestro offshore

En 2018 el Gobierno Nacional adjudicó 18 permisos de exploración hidrocarburífera en tres cuencas geológicas en el mar argentino, 9 de ellos en áreas de la Cuenca Malvinas Oeste y 2 más en la Austral. No obstante, quedaron áreas sin ofertas, las cuales podrían ser revitalizadas hoy en una nueva ronda licitatoria por parte de la Secretaría de Energía.

O bien, algún área vacante cercana a la Zona de Exclusión podría ser objeto de una adjudicación directa a YPF (en tanto empresa pública controlada por el Estado), en razón de la existencia de un fin jurídico relevante como lo es la “soberanía nacional”.

Ello, puesto que la campaña exploratoria no tiene como único fin conocer si existe un “sistema petrolero” en nuestro litoral marítimo; antes bien, la sísmica off shore promovida por el Estado argentino coadyuva también a un objetivo geopolítico claro: el fortalecimiento del reclamo sobre Malvinas.

Juan José Carbajales es Doctor UBA en Derecho y director del Instituto de Gas y Petróleo (UBA). Acaba de editar el libro “Recursos naturales, hidrocarburos y minería”, ed. Astrea-CFI. Foto gentileza.

Valor geoestratégico de la Plataforma Continental

Tal objetivo geopolítico surge del reconocimiento del nuevo límite exterior de la Plataforma Continental (PC) más allá de las 200 millas. Son 1,7 millones km2 más de territorio (un 35% adicional a la superficie continental) para la explotación del lecho y el subsuelo, con recursos minerales, hidrocarburos y especies sedentarias.

Se logró gracias a la presentación de Cancillería en 2009 ante la Comisión de Límites de la PC (50 tomos). Quien llevó adelante semejante proeza fue la Comisión Nacional del Límite Exterior (COPLA), creada en 1997 bajo dependencia de Cancillería e integrada por el Servicio de Hidrografía Naval y varios Ministerios.

Estuvo compuesta por geodestas, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, abogados y expertos en SIG y derecho internacional. Colaboraron la Comisión Nacional de la Carta Geológica, CONAE, CONICET y Universidades Nacionales.

El nuevo límite fue reconocido por la ONU en 2016. Se trata de la reafirmación de la soberanía en las zonas submarinas adyacentes a su territorio más allá de las 200 millas y hasta donde la profundidad de las aguas permita la explotación de los recursos naturales.

Argentina fijó el límite exterior de su PC de conformidad con la Convención ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): comprende el lecho y subsuelo de áreas submarinas que se extienden a lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta las 200 millas desde las líneas de base, determinado ello según dos criterios (espesor sedimentario y distancia al pie del talud) y dos restricciones.

Así, las tareas del trazado del límite es otra “política de Estado” producto de la continuidad de COPLA a lo largo de 11 años, sinergia estatal virtuosa que se coronó en 2020 al aprobar por unanimidad la Ley 27.557 con la nueva demarcación.

Penalidades y presencia petrolera se refuerzan mutuamente

En 2011 se aprobó la Ley 26.659 que prohibió realizar actividades hidrocarburíferas en la PC sin la habilitación de la autoridad competente argentina. Cancillería denunció en la justicia local y foros globales los actos ilícitos de compañías internacionales que actuaban dentro de la zona de exclusión.

Recientemente, y luego de 1.000 días de inacción al respecto, el Gobierno Nacional retomó –con inesperado ímpetu– la aplicación de sanciones, al tiempo que convocó a empresas e inversores a aprovechar las múltiples oportunidades que genera Vaca Muerta.

¿Cómo podría potenciarse esa estrategia? Pues instruyendo a YPF a invertir a riesgo propio o bien con un mandato por cuenta y orden del Estado Nacional. ¿Dónde? En las 4 áreas que posee en las Cuencas Malvinas y Austral, o bien en algún área vacante en la zona circundante a las Islas (vía adjudicación directa, como hizo el DNU 389/21 con ENARSA). Allí podría pasar al siguiente período exploratorio y perforar nuevos pozos. Ídem con otras operadoras nacionales e internacionales adjudicatarias de la Ronda 1.

Hay también otras alternativas para la inversión privada:

1) adherir al RIGI un proyecto de exploración costa afuera por un monto de 200 MUSD (reducido en febrero, pues era de 600 MUSD);

2) presentarse al Concurso por CAN_200 (abierto el mismo día de la Semifinal con Inglaterra y antes de la bandera de Lo Celso), originado en una Iniciativa Privada de la británica Challenger Energy Goup;

y 3) adelantar la inversión en el área OFF-5 que YPF cedió a ENI (en un 50%) en las costas de la República del Uruguay, a fin de tener resultados del “espejo de Namibia”.

En fin, Malvinas y nuestro offshore van de la mano, en un contexto geopolítico donde la diplomacia y los recursos energéticos son dos caras de la misma moneda.