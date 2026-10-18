El salto económico de Neuquén: creció un 32% en tres años

El intendente Mariano Gaido destacó el crecimiento económico de Neuquén y las inversiones destinadas a acompañar el desarrollo de la capital. Foto: Florencia Salto.

Mientras la economía nacional mostró escasas variaciones en los últimos tres años, Neuquén capital registró un crecimiento del 32% en su actividad económica, según los datos difundidos por la Municipalidad. El comercio, la construcción privada y el consumo son algunos de los sectores que acompañan esta expansión, junto con indicadores de empleo que muestran resultados favorables frente al promedio del país.

El secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, explicó que la comparación surge del Producto Bruto Geográfico (PBG), un indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos en una región durante un período determinado.

Según el funcionario, mientras el Producto Bruto Interno (PBI) argentino prácticamente no registró incrementos en los últimos tres años, la ciudad mantuvo una evolución positiva. «En Neuquén es al revés», afirmó, y destacó el crecimiento económico de la ciudad respecto de lo que ocurre en el resto del país.

Los indicadores laborales acompañan ese escenario. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) correspondientes al segundo semestre de 2026, la desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier fue del 3,2% frente al 7,9% del promedio nacional. La diferencia alcanza los 4,7 puntos porcentuales.

La tasa de actividad llegó al 50,5%, por encima del 48,9% registrado en el país. En tanto, la tasa de empleo se ubicó en el 48,9%, frente al 45% nacional.

También se registró una reducción de la pobreza. Según las cifras citadas por el municipio, el indicador pasó del 26% al 19,6% en un año, una disminución de 6,4 puntos porcentuales. Con ese resultado, Neuquén-Plottier se ubicó como el segundo aglomerado con menor incidencia de la pobreza del país, detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró un 11,1%.

El intendente Mariano Gaido vinculó estos resultados con las políticas de inversión y desarrollo impulsadas desde el municipio. “Neuquén hoy transita un camino de crecimiento propio, con más empleo, menos pobreza y una inversión que sigue en aumento, en un contexto nacional adverso”, sostuvo.

El comercio gana terreno y apunta a otro récord

La actividad comercial es uno de los sectores que refleja el dinamismo económico de la capital neuquina. Durante el primer semestre de 2026 se otorgaron 603 nuevas habilitaciones comerciales, una cifra que superó la registrada en el mismo período del año anterior.

El municipio proyecta cerrar 2026 con más de 1.300 aperturas, lo que permitiría superar el récord alcanzado en 2025, cuando se contabilizaron 1.207 habilitaciones, el registro anual más alto informado hasta entonces.

La ciudad cuenta actualmente con unos 14.100 comercios habilitados, un 40% más que hace cinco años. Desde el Ejecutivo municipal también destacaron que durante 2025 se registró el menor nivel de cierres de locales.

Entre las herramientas destinadas a acompañar al sector figura el programa Habilita Gratis, que establece la exención del pago de la licencia comercial durante los primeros 12 meses de actividad y elimina las tasas correspondientes a la habilitación.

El consumo también aporta señales de crecimiento. Durante los primeros seis meses del año, las ventas en supermercados aumentaron un 3,5% en términos reales, mientras que el ticket promedio fue un 30% superior al promedio nacional, de acuerdo con la información difundida por el municipio.

Otro indicador aparece en el mercado automotor. En el primer semestre se patentaron 4.133 vehículos cero kilómetro. El Ejecutivo local destacó el programa Ponete la 10, que contempla diez meses de exención del pago de patente para quienes compren un vehículo en concesionarias de la ciudad.

Una ciudad con más de 100 edificios

La construcción privada es otro de los sectores que refleja la expansión económica de Neuquén. Según los datos oficiales, la capital tiene más de 100 edificios en ejecución, con una superficie de 172.000 metros cuadrados en obra.

A este movimiento inmobiliario se suman las inversiones públicas en infraestructura y servicios, destinadas a acompañar el desarrollo urbano y responder a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

El intendente destacó que el desarrollo de la ciudad no se limita a la construcción y al comercio. El turismo y la economía del conocimiento forman parte de la estrategia municipal para diversificar las actividades productivas y reducir la dependencia de la industria hidrocarburífera.

“Neuquén dejó de ser una ciudad de paso y hoy es una ciudad turística”, afirmó Gaido, quien mencionó la transformación del paseo costero como uno de los principales proyectos de infraestructura.

Según recordó, cuando comenzó su gestión había menos de dos kilómetros de paseo costero, mientras que actualmente la extensión alcanza los 36 kilómetros. El objetivo municipal es avanzar hacia la liberación de la totalidad de las costas para el uso público.

A esa apuesta se suma el Polo Tecnológico, que cuenta con dos edificios en funcionamiento y un tercero en construcción. El proyecto busca promover actividades vinculadas con la tecnología, la capacitación y los servicios basados en el conocimiento.

“Neuquén se tiene que pensar con nuevas economías. Economías que generan trabajo, desarrollo y oportunidades”, expresó el jefe comunal.

El Parque Industrial Capital, otra apuesta a la inversión

El Parque Industrial Capital (PIC) se posiciona como una de las principales apuestas del municipio para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo productivo de Neuquén. Más de 600 empresas se inscribieron en la convocatoria para acceder a terrenos, en el contexto de un proyecto que contempla beneficios fiscales durante diez años.

Gaido destacó la respuesta del sector privado y sostuvo que el proyecto refleja la confianza de los inversores en el crecimiento de Neuquén.

La iniciativa apunta a generar más de 20.000 puestos de trabajo directos, según la proyección mencionada por el intendente. Se trata de empleos previstos para el desarrollo futuro del parque, cuya concreción dependerá de la instalación y puesta en funcionamiento de las empresas.

El proyecto se enmarca en la intención de ampliar la matriz económica local, fortalecer los servicios asociados a la industria energética y abrir espacio a nuevas actividades productivas.

Más pasajeros, servicios y obras para acompañar la expansión

El transporte público es uno de los servicios que registró un aumento en su utilización. La flota urbana alcanzó las 260 unidades, mientras que la cantidad de pasajeros creció un 61,6%, según los datos municipales.

Gaido también destacó el servicio de recolección de residuos y las obras de pavimentación, que, según afirmó, superan las 3.000 cuadras de asfalto por año.

El intendente vinculó estas inversiones con la situación financiera del municipio, que acumula seis años consecutivos de superávit y no registra deuda, según aseguró. También destacó los altos niveles de cumplimiento en el pago de tributos locales.

“Sin endeudamiento y con superávit, destinamos los fondos propios a acompañar el crecimiento de esta ciudad que no para de crecer”, concluyó.