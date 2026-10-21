Parque Industrial Capital: Neuquén con nuevo plazo para acceder a las exenciones

El coordinador de Gestión Económica del municipio, Gastón Contardi, aseguró que 530 de los 606 empresarios que se anotaron para comprar terrenos en el Parque Industrial Capital, calificaron exitosamente, en tanto aseguró que el estimado de construcción para esta demanda se calculó en «20.000 empleos y miles de metros cuadrados de construcción».

Así lo aseguró en una entrevista que realizó con RN Radio, donde destacó que la diferencia entre los que se presentaron y los que calificaron, estuvo en la documentación que presentaron para la compra de la tierra.

Destacó que en esta etapa habrá un nuevo plazo hasta el 2 de noviembre para que presenten la documentación exigible para la compra de la tierra en el nuevo ejido. «Es momento de decisiones: mandamos el lunes una requisitoria con carácter de declaración jurada en las que les consultamos cuestiones relacionadas al proyecto que presentan, qué tipo de inversión harán con obras, equipamiento y recursos humanos», dijo.

«En esta etapa, está la responsabilidad para decir qué van a hacer efectivamente», sostuvo el funcionario.

Recordó que la decisión del intendente Mariano Gaido, «fue fuerte al momento de decidir un precio promocional» de cero tasa por 10 años, lo que significó un esfuerzo de los contribuyentes para que funcione «sea una realidad, una oportunidad».

Calificó de «inmejorable» el esquema tributario sin pagos municipales ni tasas por 10 años.

«Por eso lo que nos informen, tendrá carácter de declaración jurada: no queremos que compren terrenos a un valor promocional y lo vendan a un valor de mercado; o que nos digan que inviertan por determinada cantidad de dinero y luego sea un tinglado que se alquila: queremos darles todas las herramientas para que se cumpla lo propuesto», dijo.

Insistió que hay 530 empresas que calificaron y están en condiciones de comprar terrenos con servicios en el nuevo ejido y un universo de «unas 300 más» que no tenían toda la documentación exigida: por ejemplo, no se domiciliaban en Neuquén. Eso ocurrió con la flota de transporte público que presta el servicio COLE . «Le estamos pidiendo que trasladen su flota a Neuquén pero no tenemos predio» deslizó.

Crecimiento de las unidades de negocios

Por otra parte, de las empresas que cotizaron, describió que en un 70% buscan ampliar su base de operaciones o hacer una nueva, «Todo es crecimiento», insistió. Del otro 30 %, que cifró en unas 190 empresas, están en zonas como Valentina o Confluencia, conviven con barrios o nuevas urbanizaciones que fueron creciendo y piden relocalización. «Si esto sucede, significa que tendremos un impacto positivo en la ciudad para el urbanismo y la convivencia, que es importante», dijo Contardi.

Recordó además el compromiso del intendente Mariano Gaido de una reapertura del padrón para firmas interesadas en inscribirse en el PIC: se va a reabrir con dos ítems: licencia comercial con más de 5 ó 10 años de funcionamiento y el compre neuquino aprobadas: hay en la provincia 1.200 empresas acreditadas con el compre neuquino, esto quiere decir que casi la totalidad son las que quieren entrar al PIC, esta complejidad es una hermosa responsabilidad», sostuvo.

Aseguró que las 530 que están en condiciones, pagarán un anticipo por las tierras de un 30% y el resto del pago del terreno fabril, será en cuotas.