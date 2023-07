Más de 170.000 familias de Neuquén y Río Negro pierden los subsidios

Más de 170.000 hogares de Neuquén y Río Negro ya comenzaron a recibir las facturas de gas y electricidad sin el subsidio nacional. Los valores de las boletas se multiplicaron por dos y hasta por tres para todos los clientes residenciales que no se inscribieron en un registro online para declarar sus bienes e ingresos, y para aquellos que sí lo hicieron pero tienen un nivel adquisitivo muy elevado.

Hace un año el gobierno nacional puso en marcha el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), un sistema que divide a los usuarios en tres grupos. Aún son muchas las familias que no lograron acceder a este sistema o no comprendieron correctamente su función.

Desde la Cooperativa CALF se alertó que sobre un total de 42.000 familias que en este mes están en el grupo que perdió los subsidios, estiman que el 80% podría mantenerlos y pagar mucho menos.

En Edersa, cuya área de concesión es toda la provincia de Río_Negro menos Bariloche y Río Colorado, hay registro de 40.775 familias que no se anotaron o que tienen ingresos o bienes por encima del umbral máximo establecido para tener el subsidio.

“Hay muchas situaciones por las que la gente no se anotó, desde que querían comprar dólares, a que no pudieron hacerlo o no entendieron que era necesario para no perder el subsidio que ya tenían”, indicó el Gerente Comercial de CALF, Roberto Mayorga.

Y aseguró que “más de 30.000 de esos 42.000 usuarios que hoy están en el grupo N1 (el que perdió los subsidios) creemos que podrían estar en N2 o en N3 y por eso pedimos a la gente que se anote en el RASE”.

Quita de subsidios: qué pasa en barrios carenciados

Según Mayorga han detectado familias que viven en barrios carenciados, muchas en tomas recién regularizadas, que están en el grupo sin subsidios, que según el plan inicial del gobierno nacional apuntaba al 10% más rico del país.

No es lo que dicen en Edersa: todos los barrios populares empadronados en el registro nacional (Renabap) están fuera de la quita de subsidios.

“Hoy para estar en N1 el grupo familiar tiene que tener un ingreso de 920.500 pesos, 3 propiedades o varios vehículos y es algo alto para que haya tanta gente”, marcó Mayorga.

Según el empadronamiento, en CALF el 44% de los usuarios residenciales están en este mes en el grupo sin subsidios. Son 41.974 usuarios.

En el grupo intermedio, que solo paga sin subsidios la energía que exceda los 400 kWh por mes, son 23.849 familias, el 25% de los usuarios. En tanto que el grupo N2, que mantiene los subsidios en su totalidad, hay 29.573 usuarios, el 31%.

“Les pedimos a los usuarios que se anoten porque el registro sigue abierto pero tarda dos meses en actualizarse y mientras tanto siguen pagando sin servicios”, indicó el referente de CALF y sumó que “en la práctica los grupos 2 y 3 pagan casi lo mismo porque el consumo promedio en Neuquén es de 290 kWh” por mes.

Estos casi 42.000 familias que en la ciudad de Neuquén perderán el subsidio se suman a los 32.000 que están en idéntica situación en el resto de la provincia de Neuquén y que tienen al EPEN como proveedor.

En Río Negro este diario ya adelantó que hay 100.000 usuarios residenciales que perderán el subsidio nacional a la electricidad, que se aplica sobre el precio mayorista de la energía, que es uno de los tres componentes de la tarifa final.

En Edersa armaron equipos para ir a los barrios de menores recursos y asesorar a los usuarios en la registración, informó un portavoz de la empresa.

Hay que anotarse: pero ahora quién podrá ayudarnos

Para inscribirse en el RASE se debe acceder a su sitio web, y es aconsejable que lo realicen con las boletas de los servicios en mano para tener los datos, y con el DNI también ya que se pide el número de trámite.

El sistema pide llenar el formulario dos veces, una para el servicio de energía eléctrica y otra para el de gas por redes.

En el gas es lo mismo

En Neuquén hay 82.269 familias que ya comenzaron a recibir las facturas del gas natural por red con precios mayoristas sin subsidiar.

Esa universo es de 89.763 en el caso de Río Negro.

En el gas, el esquema tarifario es similar, con tres grandes componentes (el gas propiamente dicho, las tasas e impuestos, y el valor de distribución, que es la porción de la torta que va a parar a las empresas como Camuzzi.

La única gran diferencia es que el llamado “precio de ingreso (del gas) al sistema de transporte” se llama la inmensa mayoría de lo que las distribuidoras recaudan.

En Neuquén, el 42,96% de los usuarios residenciales de gas perderán el subsidio y en Río Negro, esa proporción es de 37,96%.