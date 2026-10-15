Neuquén afianza su estrategia ambiental en Vaca Muerta: del reporte obligatorio de emisiones al desafío “Near Zero” para exportar GNL

La provincia de Neuquén consolidó una agenda de sustentabilidad para el sector hidrocarburífero con la implementación del Procedimiento de Reporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI). La iniciativa, enmarcada en la Ley 3454 y su actualización mediante la Resolución 285/25, apunta a medir, cuantificar y mitigar la huella de metano y otros gases en Vaca Muerta, fijando una meta de reducción del 16% en la intensidad de las emisiones para los próximos 20 años en un escenario de fuerte expansión del no convencional.

“Es muy importante que Vaca Muerta y todo lo que estamos desarrollando tenga esta meta de llegar a cero emisiones. Para transitar ese camino, primero tenemos que cuantificar y, a partir de ahí, seguir trabajando”, sostuvo el gobernador Rolando Figueroa al inaugurar el evento Vaca Muerta Near Zero que se desarrolló en septiembre.

Bajo el lema de llevar al mundo “un producto diferente” con una cantidad diferenciada de emisiones, Neuquén apunta a colocar el gas de Vaca Muerta en los mercados internacionales, adaptando las exigencias europeas a la producción local y con el objetivo de reducir la huella de carbono en las exportaciones de gas natural licuado (GNL) previstas en los proyectos Argentina LNG y Southern Energy.

El esquema oficializado por el gobierno neuquino fue resultado de una prueba piloto realizada en 2025 junto con la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), con la participación de las operadoras de la cuenca.

Para unificar la metodología, la provincia adoptó como referencia el estándar internacional Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) de Naciones Unidas, considerado el marco de reporte más riguroso para la medición y verificación de metano. Para graduar las exigencias, la provincia dividió a las compañías entre grandes y pequeñas productoras, tomando como umbral los 9.000 barriles equivalentes de petróleo anuales.

El subsecretario de Cambio Climático de Neuquén, Santiago Nogueira, explicó que la provincia padecía un panorama heterogéneo: “Nos encontramos con empresas que hacían mediciones, otras que no y criterios muy diversos entre las que sí las hacían”.

Finalmente, se logró establecer unnuevo marco regulatorio contempla cinco niveles progresivos de monitoreo: Los niveles 1 y 2 que parten de estimaciones globales y factores genéricos por yacimiento o segmento, el nivel 3 que profundiza el cálculo a escala de fuente y los niveles 4 y 5 exigen mediciones in situ directo sobre los equipos.

En el no convencional, donde la curva de producción escala con rapidez, las exigencias metodológicas se incrementarán año a año. El objetivo trazado por la gestión neuquina es contar para 2027 con un inventario de GEI plenamente consolidado y robusto.

Según detalló Nogueira, la primera fase del sistema está focalizada estrictamente en el upstream (producción), segmento que concentra cerca del 80% de los gases del sector, aunque el plan contempla sumar gradualmente al midstream y al downstream. Los primeros reportes obligatorios con datos del inventario 2025 deberían estar culminados antes de que finalice el 2026.

Por otro lado, Neuquén implementó un control tecnológico en tiempo real articulado con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) mediante el sistema MARS, el cual emplea 35 satélites en órbita para detectar “superemisiones” mayores a 100 kg/h de metano.

Al recibir las coordenadas, la autoridad notifica de inmediato a la operadora para neutralizar la fuga. Paralelamente, la provincia avanza en la reglamentación de las campañas de Detección y Reparación de Fugas (LDAR) para fijar umbrales y plazos de reparación obligatorios a partir de 2027.

Trazabilidad exportadora

Para la provincia, la decisión de acelerar la medición y reducción de emisiones responde a tres vectores principales: la preservación ambiental, el cuidado del gas como recurso económico y la adopción de las exigencias de los mercados internacionales.

En este marco, la Unión Europea y potenciales compradores clave del GNL argentino en Asia -como Japón y Corea del Sur- están endureciendo los requisitos de trazabilidad de carbono. “Reducir la intensidad de las emisiones se convertirá en un pasaporte de competitividad indispensable para el gas de Vaca Muerta”, afirmó Nogueira.

Desde su visión, el futuro del no convencional neuquino no dependerá únicamente de batir récords de extracción o mejorar la rentabilidad de los proyectos sino también de la capacidad de garantizar trazabilidad ambiental y demostrar un desempeño bajo en carbono ante los mercados globales.