De las aulas al sector energético: cómo inscribirse a la capacitación gratuita para estudiantes rionegrinos

El Gobierno de Río Negro anunció que realizará en Cipolletti el workshop “Tu Vocación en Río Negro: diálogos con la industria” junto a la empresa Baker Hughes para estudiantes de nivel secundario. La actividad será el miércoles 21 de octubre con cupos limitados e inscripción previa.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Secretaría de Unidad de Enlace con Universidades, junto a Baker Hughes, y tendrá lugar en la sede de Energía y Ambiente, ubicada en Los Sauces y Los Arrayanes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 18 de octubre o hasta completar la capacidad disponible. Se puede acceder al formulario de inscripción a través del siguiente link: https://tinyurl.com/mssteav3.

La propuesta está dirigida a estudiantes del último año de escuelas secundarias, estudiantes terciarios de tecnicaturas en Petróleo, Hidrocarburos, Perforación de Yacimientos, Seguridad e Higiene y carreras afines, además de universitarios de Ingenierías, Geología y otras disciplinas vinculadas al sector.

La jornada forma parte del trabajo que viene desarrollando Río Negro para vincular educación, formación técnica y sector productivo, de manera que las nuevas oportunidades asociadas al crecimiento energético puedan ser acompañadas por talento local.

Uno de los ejes centrales será conocer qué carreras, especialidades y competencias demanda la industria. La actividad finalizará con un espacio abierto de intercambio para que estudiantes puedan conversar directamente con profesionales y realizar consultas sobre formación, experiencias laborales y posibilidades de desarrollo profesional.

Baker Hughes es una compañía de tecnología energética con presencia internacional, que desarrolla soluciones vinculadas, entre otras áreas, a perforación, producción, compresión de gas y gas natural licuado. En Río Negro participa en el desarrollo de infraestructura asociada al transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías.

Formación integral

En el último tiempo se han realizado diversas capacitaciones técnicas, incorporación de equipamiento en escuelas y se han llevado a cabo distintas propuestas de formación vinculadas a las necesidades de la industria, con el objetivo de acercar herramientas actuales a estudiantes, docentes y trabajadores.

Este trabajo cobra especial relevancia ante el desarrollo de nueva infraestructura energética en Río Negro, con proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las iniciativas de gas natural licuado (GNL) previstas en el Golfo San Matías. El desafío es que ese crecimiento también se traduzca en formación, capacidades y oportunidades para los rionegrinos.

Durante el workshop, especialistas de Baker Hughes presentarán cómo funciona el proceso del gas natural licuado y explicarán el rol de la compañía como proveedora de tecnología y equipamiento para la industria energética.

También abordarán proyectos que están en marcha, las tecnologías utilizadas y los servicios técnicos que serán necesarios para su desarrollo.