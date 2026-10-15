SUSCRIBITE Diario papel
Energía

Pablo Abiad fue designado gerente de Relaciones Institucionales de Souther Energy

Southern Energy tiene como objetivo posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de gas natural licuado (GNL) a partir de 2027.

Redacción

Por Redacción

Southern Energy es una compañía formada por socios con amplia experiencia en el mercado de hidrocarburos. Foto gentileza.

Southern Energy es una compañía formada por socios con amplia experiencia en el mercado de hidrocarburos. Foto gentileza.

Southern Energy (SESA) designó a Pablo Abiad como nuevo gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales, a cargo de las áreas de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.

Abiad es abogado (UBA) y periodista (TEA) con un posgrado en Historia Contemporánea (Di Tella). Anteriormente se desempeñó como gerente de Asuntos Corporativos de Axion/PAE. También trabajó en otras empresas del sector energético, en el Banco Central de la República Argentina, como gerente principal de Comunicación y Relacines con la Comunidad; en consultoría, como socio para Cono Sur de LLYC, y como periodista en Clarín, entre otros medios.

Entre 2018 y 2020 estuvo al frente de la gerencia principal de Comunicación y Relaciones con la Comunidad del Banco Central de la República Argentina, a cargo de las gerencias de Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y Patrimonio Cultural. Accedió a esa posición mediante un concurso público (resolución BCRA 132/18).

Previamente trabajó como director de Asuntos Corporativos del fondo de inversión Integra Capital. También fue socio y director general de LLYC (Llorente & Cuenca) para Cono Sur.

Obtuvo numerosos reconocimientos por campañas de comunicación y posicionamiento público desarrolladas tanto en el ámbito estatal como en el privado. Algunos de ellos son los premios Conciencia, Eikon de Oro, Lápiz de Oro, LatinAmerican Excellence Awards y Stevie.

Es autor de cuatro libros. Un ensayo jurídico,  dos investigaciones periodísticas y -el más reciente- un relato en primera persona sobre su equipo de fútbol, publicado por Planeta en 2022.

Como periodista integró, entre otras, la redacción del diario Clarín. Allí realizó coberturas sobre Política y Economía desde diferentes lugares del mundo. También trabajó en las secciones de Información General y Deportes.

Ha dictado cursos sobre comunicación institucional, periodismo y acceso a la información en el país y en el continente, convocado por organizaciones profesionales, del tercer sector y de cooperación internacional.

Southern Energy es una compañía formada por socios con amplia experiencia en el mercado de hidrocarburos (PAE, YPF, Pampa, Harbour Energy y Golar) que instalará dos buques de licuefacción de GNL provincia de Río Negro para convertirse en el primer exportador a gran escala de GNL del país.

La empresa tiene como objetivo posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de gas natural licuado (GNL) a partir de 2027. Con la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, apuntan a producir 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado que serán destinados a los mercados de exportación

A lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, buscan impulsar la creación de empleo local y la participación de proveedores de la región. Invertiremos más de US$ 15.0000 millones en toda la cadena de valor, con el objetivo de alcanzar exportaciones por más de US$ 20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.


Temas

GNL

Hidrocarburos

PAE

Southern Energy

Southern Energy (SESA) designó a Pablo Abiad como nuevo gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales, a cargo de las áreas de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén