La cronología de Duplicar Norte: la obra de Oldelval que busca abrir una nueva vía para el petróleo del hub norte de Vaca Muerta

La nueva línea de Oldelval se conectará con el sistema de exportación VMOS.

Duplicar Norte, uno de los principales proyectos destinados a ampliar el transporte de crudo de Vaca Muerta está cada vez más cerca de su finalización. La iniciativa de Oleoductos del Valle (Oldelval) conectará la estación de bombeo Auca Mahuida, en la provincia de Neuquén, la cabecera de Allen, en Río Negro.

Tras la finalización de la soldadura en línea regular del oleoducto, es pertinente repasar la trayectoria de la obra que, una vez operativa, permitirá evacuar el crudo del hub norte de la Cuenca Neuquina e integrarse tanto al sistema troncal de Oldelval como al proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

En total, la obra contempla un tendido de 207 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro, de los cuales cerca de 146 kilómetros atravesarán el territorio rionegrino. Se estima una inversión inicial que supere los 380 millones de dólares, y ya fue presentada ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se prevé que la primera etapa del proyecto entre en funcionamiento para fines de este 2026, con una capacidad de transporte de 220.000 barriles diarios. Luego, se contempla una ampliación progresiva que permitirá llevarla hasta unos 500.000 barriles por día durante el primer trimestre de 2027.

Con Duplicar Norte una vez operativo, se espera destrabar el cuello de botella de transporte y acompañar el crecimiento de las principales compañías que integran el consorcio de Oldelval, integrado por YPF (37%), ExxonMobil (21%), Chevron (14%), PAE (11,9%) Pluspetrol (11,9%) y Tecpetrol y Pampa Energía con un 2,1%, cada una.

El antecedente con Duplicar Plus

En abril de 2025, Oldelval puso en funcionamiento Duplicar Plus, una obra clave para ampliar de forma permanente la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta hacia la costa de Río Negro.

La iniciativa demandó una inversión de 1.400 millones de dólares. Luego de su puesta en marcha, logró incrementar la capacidad del sistema de la compañía: pasó de transportar alrededor de 225.000 barriles diarios a alcanzar una capacidad de 540.000 barriles diarios.

En julio del mismo año, la compañía confirmó la realización de Duplicar Norte, tras obtener el aval de varias de las grandes operadoras de la zona como lo son Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y la estatal Gas y Petróleo del Neuquén.

De acuerdo a lo que informó ese entonces, la iniciativa avanzaría bajo un esquema «ship or pay» con cuatro cargadores principales. Su puesta en marcha temprana estaría prevista para fines de 2026, mientras que la habilitación definitiva se proyectó para el primer trimestre de 2027.

Sobre los motivos para iniciar el proyecto, el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, explicó en ese momento a Diario RÍO NEGRO que la producción de Vaca Muerta necesitaría incrementar otra vez su producción. Por ese motivo, la empresa decidió avanzar con Duplicar Norte como la siguiente gran ampliación para atender el crecimiento del denominado hub norte dentro de la formación no convencional.

Más 50% de la obra terminada

En marzo de este 2026, Oldelval anunció el inicio de la etapa constructiva del proyecto. Asimismo, señaló que los trabajos previos a la obra habian comenzado a fines del año pasado.

La obra fue estructurada sobre tres componentes: el tendido del nuevo ducto troncal entre Auca Mahuida y Allen, la repotenciación del sistema de bombeo y la construcción de una nueva Unidad Automática de Medición en el nodo Allen-CABO VMOS.

La planificación contempla dos etapas constructivas para el ducto. La primera se desarrollará el tramo inicial permitiendo incrementar el volumen transportado bajo condiciones operativas seguras, mientras que la segunda completará el trazado restante y permitirá alcanzar mayores capacidades de transporte.

El avance de la obra se aceleró durante 2026. En agosto, Duplicar Norte alcanzó el 50% de avance global y ya se había completado más del 80% de los 160 cruces especiales previstos a lo largo de la traza, entre ellos el cruce subterráneo de la Ruta Nacional 151.

En septiembre llegó uno de los principales hitos constructivos, cuando Oldelval informó que había terminado la soldadura en línea regular del oleoducto a lo largo de sus 207 kilómetros de extensión.

Para completar esa etapa se realizaron unas 7.410 juntas en la Planta de Doble Junta y aproximadamente 9.840 mediante soldadura semiautomática en línea regular. En total, el proyecto contempla unas 17.250 juntas soldadas, si se incorporan también los cierres metálicos, cruces y empalmes que todavía continúan en ejecución.

El acuerdo con Río Negro para financiar las rutas 22 y 151

El avance de Duplicar Norte también incluyó un acuerdo específico entre Oldelval y Río Negro. A fines de agosto, el gobernador Alberto Weretilneck firmó con la compañía las condiciones para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura dentro de la provincia.

De esta manera, la Provincia indicó que los fondos tendrán como destino exclusivo el inicio de obras de reparación y mantenimiento rutas nacionales 22 y 151

El acuerdo contempla un Aporte al Desarrollo Territorial de 4,64 millones de dólares, destinado a equipamiento y obras para la provincia, lo que equivale a unos 7.000 millones de pesos, además de una tasa anual de 200.000 dólares asociada a las tareas de control y fiscalización.

A cambio, Río Negro se comprometió a otorgar los permisos necesarios y facilitar las gestiones ante los municipios. El acuerdo ya fue ratificado por la Legislatura provincial.