Producción de arenas de Río Negro intenta recuperarse de la caída de 2025

Las arenas silíceas de Chubut podrían encontrar una nueva oportunidad de desarrollo vinculada al crecimiento de Vaca Muerta. Foto gentileza.

La producción de arenas para el proceso de fracking en Vaca Muerta en Río Negro hilvanó tres meses de seguidos de incremento luego de un primer semestre irregular y un 2025 que mostró un importante derrumbe con respecto a 2024.



Hasta el 23 agosto se habían producido en territorio rionegrino, principalmente en el bloque al sur de río Negro a la altura de Roca, poco más de 85.000 toneladas del material clave para la extracción de la formación shale.

Proyecciones de la producciones arenas para agosto

La proyección sitúa el octavo mes del año con un total de aproximadamente 110.000 toneladas. Hasta la fecha en que cortó el relevamiento de la Secretaría de Minería durante 2026 se despacharon hacia Vaca Muerta casi 400.000 toneladas del material silíceo. Si lo trasladamos a camiones serían unos 13.500 viajes, se indicó.



El dato de agosto supera holgadamente a julio -62.913 toneladas- y a junio -32.093 toneladas.

La tendencia de extracción en Río Negro parece acompañar el incremento de la producción de petróleo y gas que se espera se acelere en 2027 a partir de la puesta en marcha del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).



La industria del oil and gas está situando para 2026 la demanda de arenas para fracking por arriba de los 6 millones de toneladas. De ese total aproximadamente un 75% llega desde Entre Ríos (Ibicuy) o el norte de Buenos Aires (la zona de Zárate-Campana).

Cuánta arena de Río Negro se usa en Vaca Muerta



El 25% restante son arenas de cercanía. Con las proyecciones actuales la participación del mineral extraído en Río Negro (cerca de 800.000 toneladas si se mantiene la tendencia de los últimos tres meses) representaría cerca del 12,5% de lo que se usará durante este año en Vaca Muerta.



Cabe recordar que en los últimos meses también empezaron a usarse arenas de cercanía, pero de canteras ubicadas en la zona de Zapala.



La realidad de las arenas de Río Negro muestra un declive desde 2024, un año en que la producción de Río Negro llegó a 2,6 millones de toneladas, en pleno apogeo del uso de arenas de cercanía.

Arenas de Río Negro: una fuerte baja de 42,6% en 2025



En 2025 la producción ya bajó a 1,5 millones de toneladas, lo que representa un retroceso del 42,6% respecto a 2024.



Esa reducción fue aún más marcada en el material procesado: cayó de 1.902.978 a 808.915 toneladas (-57,5 %).



La baja fue particularmente significativa durante el segundo semestre de 2025, cuando la producción bruta cayó a 408.508 toneladas frente a las 1.107.635 del primer semestre.



Para contextualizar la caída que se produjo en 2025 hay que remitirse a la elección que tomaron algunas petroleras de usar únicamente arenas provenientes de Entre Ríos, sobre la base de estudios que aseguraban que con el mineral de esa provincia se lograba una productividad más larga de los pozos de shale.



Esa decisión llevó a que se levantaran plantas de procesamiento de arenas que había al sur del río Negro.



Otro golpe fue la convocatoria de acreedores en la que entró la empresa NRG, con sede en el norte de Allen, que era una de las proveedoras de arena más importante de la región, y en 2024 llegó a producir 600.000 toneladas de arena.



Durante 2026, los movimientos registrados por guías de tránsito se mantienen en niveles similares a los del segundo semestre de 2025, con una fuerte expansión del uso de la guía digital como instrumento de control, se indicó desde la Secretaría de Energía.



Hasta el 23 de agosto se registraron movimientos por casi 400.000 toneladas, equivalentes de manera indicativa a unos 13.500 viajes de camión, tomando un promedio de 30 toneladas por unidad.

Cuántas canteras de arenas para fracking hay en Río Negro



La provincia cuenta con 356 canteras registradas o concedidas, de las cuales 91 están en condiciones de producir por contar con Declaración Jurada Anual (DJA) vigente.



Esas 91 canteras están distribuidas entre 14 titulares de derechos mineros, aunque la titularidad se encuentra fuertemente concentrada: los dos principales titulares reúnen alrededor del 75 % de las canteras aptas para producir.



En materia de infraestructura industrial, se registran 6 plantas de tratamiento, de las cuales 5 cuentan con DJA vigente, en manos de cinco titulares distintos.



Cabe destacar que contar con DJA vigente habilita a producir, pero no implica que la cantera se encuentre efectivamente en actividad: el número de establecimientos con movimientos declarados es sensiblemente menor al de derechos habilitados.

Crece el uso de guías digitales en el registro

Durante 2026 los niveles declarados de producción continúan siendo inferiores a los registrados en períodos anteriores.



El registro conjunto de guías digitales y manuales permite identificar un movimiento de 400 mil toneladas, informó la secretaría de Minería, un volumen similar al registrado durante el segundo semestre de 2025.



Del total de traslados registrados, el 80 % corresponde a movimientos desde cantera (319.865,42 Tn), el 16 % desde planta (64.947,92 Tn) y el 4 % desde acopio (15.475,30 Tn). Los movimientos se distribuyeron entre siete establecimientos habilitados.



Del total de toneladas registradas, 253.266,16 Tn (63 %) provienen de guías digitales y 147.022,48 Tn (37 %) de guías manuales.



La cobertura del sistema digital alcanza el 100 % de los movimientos desde acopio, el 64 % de los movimientos desde cantera y el 50 % de los movimientos desde planta.



La evolución mensual muestra una migración sostenida hacia el instrumento digital: mientras que en el primer trimestre de 2026 las guías manuales explicaban la mayor parte del volumen, en los últimos meses relevados la guía digital concentra prácticamente la totalidad de los movimientos registrados.