Coparticipación en Río Negro: desde octubre, habrá un monto de compensación para 14 municipios

La reforma del régimen de coparticipación fue presentada por Weretilneck, a fines de febrero, pero no hubo acuerdo. Foto: Marcelo Ochoa.

Catorce municipios tendrán mejoras en su coparticipación en la última parte del año, a partir de un esquema de compensación que implementará el Gobierno provincial.

El diseño de corrección ya tiene una hoja de ruta.

“En la segunda quincena de septiembre se firmarán los convenios con cada municipio y, después, el proyecto irá a la Legislatura. Se aplicará durante octubre”, estimó el gobernador Alberto Weretilneck ante una consulta del Diario RIO NEGRO.

El mecanismo se evalúa desde julio como una reparación alternativa, después de que la administración provincial no pudiera avanzar en la reforma plena de la ley de coparticipación.

Esa modificación implicaba una nueva distribución de fondos entre los 39 municipios, producto principalmente de la actualización del índice poblacional al aplicarse los discutidos números del Censo 2022.

Semestre $ 184.196 Millones es el monto transferido a los municipios por coparticipación en el primer semestre del año, según los registros oficiales.

La resistencia de los intendentes frustró ese cambio. Por eso, Weretilneck postergó el tratamiento legislativo, que inicialmente programaba para abril, y planteó correcciones provisorias para aquellos municipios que presentan crecimientos en su población y que salen perjudicados con la demora de la reforma.

Los municipios incluidos en la compensación suman 14, que tendrán aportes diferentes y se vinculan con los incrementos en los índices y las transferencias que aparecen en el proyecto oficial.

Ese costo fiscal de la compensación rondaría los $1.200 millones mensuales. Ese impacto en las cuentas provinciales no se diferencia demasiado del monto que se estimaba inyectar para sostener los envíos habituales de los municipios que sufrirían mermas con la reforma del régimen de coparticipación propuesta a fines de febrero.

Los otros 25 municipios seguirán recibiendo exclusivamente las asignaciones que resultan de la aplicación de los índices vigentes de la Ley 1.946.

Esa norma establece que el 20% de la masa coparticipable se distribuye en partes iguales entre todos los municipios; el 40%, según la recaudación tributaria registrada en cada jurisdicción; y el 40% restante, en función de la población.

Si se cumplen los tiempos programados y el régimen de compensación opera desde octubre, las variaciones en las cuentas municipales se advertirán efectivamente recién entre noviembre y diciembre por los plazos de liquidación de la coparticipación.

Los gobiernos locales que tendrán mayores asignaciones

El diseño gubernamental de reforma de la coparticipación, presentado a los intendentes en febrero, concluía con catorce municipios con mejores índices y posibilidades de mayores ingresos.

Esos guarismos se respetarán para determinar las previstas correcciones. Las variaciones son dispares, con subas del 52% para Fernández Oro hasta menos de medio punto para Huergo.

La segunda mayor modificación pertenece a Dina Huapi, llegando al 50%. El Bolsón tendrá una mejora del 27%; la de Cipolletti será del 11%; Cervantes, del 9%; y Los Menucos tendrá un alza del 8%.

Por su parte, Bariloche y Catriel tendrán compensaciones del 5% de sus actuales envíos; Roca; Comallo y Ramos Mexía percibirán un 2% más, mientras que, finalmente, las transferencias de Darwin y Guardia Mitre ascenderán en un 1%. Huergo tendrá una pequeña alteración, que será menos de un punto.

El esquema de compensación exigirá unos 1.200 millones mensuales, según los cálculos iniciales de Hacienda.

La coparticipación constituye la principal fuente de financiamiento de los municipios.

En el primer semestre del año, el Estado provincial envió algo más de 184.196 millones a las intendencias por coparticipación. Ese total representa un crecimiento del 32% en relación a la partida enviada en igual lapso del año pasado.