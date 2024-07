¿Qué es Namibia? La esperanza del petróleo offshore que busca YPF en el Mar Argentino

Los descubrimientos de gas y petróleo en el offshore de Namibia dan cuenta del potencial en el mar Argentino. América y África comparten la misma cuenca, por lo que YPF, la petrolera de mayoría estatal, apunta a su exploración tras no obtener los resultados esperados del pozo Argerich: «existe Namibia en el mar Argentino y nosotros vamos a buscarlo«, señaló el presidente y CEO, Horacio Marín.

Marín participó de las 11° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO y explicó que la primera exploración en aguas ultraprofundas del país, hecha a través del pozo Argerich en las costas de Mar del Plata, no fue en busca de la misma cuenca sedimentaria que hoy destaca a Namibia.

Se considera que los recientes descubrimientos offshore en el país africano podrían presentarse también en las costas de Argentina, ya que cuando se formaron las acumulaciones descubiertas en Namibia, hace 160 millones de años, el continente estaba cerca de América del Sur. «Se encuentra en Brasil, en Guyana y también del otro lado, en África», señaló Marín.

El pozo Argerich, hecho por la noruega Equinor en asociación con YPF y Shell, fue clasificado como seco. «No se encontraron indicios claros de hidrocarburos», comunicaron a fines de junio. Al respecto, Marín explicó que «En Argentina, este pozo no fue a buscar el mismo objetivo geológico que Namibia. Lo mismo que se encuentra en la costa africana, se viene encontrando en el continente americano».

Argerich fue a buscar otro objetivo, que tiene una migración de 70 kilómetros. «Existe Namibia en el mar Argentino y nosotros tenemos dos áreas. Una en Argentina y otra en Uruguay, que va a ser otro foco de lograr perforar«, marcó. En efecto, la firma tiene activos en Cuenca Argentina Norte y en Uruguay tiene el área OFF-5, adjudicada a fines del 2022.

La empresa apunta a iniciar la exploración «lo antes que se pueda, seguro con alguna compañía internacional. En YPF no tenemos el know how de perforar en el offshore y hay que ir a buscar Namibia, porque la probabilidad de éxito es muchísimo más alta. Estaremos buscando lo mismo que en África, en la misma época geológica», explicó.

El referente explicó que los tiempos son mayores en la exploración offshore porque se perfora, se abandona el pozo, se analiza, «se hacen pozos para hacer el appraisal y ver el posible tamaño. Se abandona, se hace una simulación numérica de reservorio, y vas viendo cuando petróleo hay. Después venís y haces una inversión alta. Todo eso lleva su tiempo«.

Offshore: qué pasó con el pozo exploratorio Argerich I

«El pozo EQN.MC.A.x-1 -también llamado Argerich- en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco«, indicó en un comunicado la noruega Equinor.

El buque Valaris DS 17, que llegó al país a mediados de abril, estuvo a cargo de la perforación del primer pozo en aguas ultraprofundas en el país, junto a dos buques menores de apoyo. La operación consisitió en un pozo vertical que fue hasta los 2500 metros de profundidad en cinco secciones, y luego descendió 1500 más.

«La perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina. Este pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y las cuencas Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país», resaltaron desde la empresa.

Este primer pozo fue proyectado para estudiar el potencial de los recursos de la zona. «Durante los meses siguientes, todos los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente», indicaron.