Offshore: el primer pozo en aguas ultraprofundas en Argentina no arrojó los resultados esperados

La noruega Equinor en asociación con YPF y Shell completaron la perforación del pozo Argerich, el primero en aguas ultraprofundas en el país. Ubicado a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el pozo exploratorio fue clasificado como seco. «No se encontraron indicios claros de hidrocarburos«, marcaron desde Equinor. En los próximos meses se estudiará en profundidad la información recopilada.

«El pozo EQN.MC.A.x-1 en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco«, indicaron en un comunicado.

El buque Valaris DS 17, que llegó al país a mediados de abril, estuvo a cargo de la perforación junto a dos buques menores de apoyo. La operación consisitió en un pozo vertical que fue hasta los 2500 metros de profundidad en cinco secciones, y luego descendió 1500 más.

«La perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina. Este pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y las cuencas Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país», resaltaron desde la empresa.

Este primer pozo fue proyectado para estudiar el potencial de los recursos de la zona. Las empresas realizaron la perforación de unos 106 centímetros de diámetro para tomar las muestras a analizar. «Durante los meses siguientes, todos los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente», indicaron.

Primera exploración en aguas ultraprofundas en Argentina: «este resultado es muy útil para próximas operaciones»

«La actividad de exploración continúa. Estamos convencidos de que la industria offshore puede impulsar el desarrollo de nuestra región como nunca antes y vamos a seguir apoyando su desenvolvimiento», señaló Fernando Muro, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredón, municipio donde se encuentra Mar del Plata.

El estudio en profundidad de los datos obtenidos «nos brindará una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en estas áreas«, expresaron desde la empresa.

«Somos optimistas en relación con la actividad. Esta es la primera perforación que se hace y es solo un resultado parcial de esta primera etapa. Como en todo proceso de largo plazo, no siempre se obtienen resultados inmediatos», señaló Muro.

Explicó que la perforación es un antecedente clave para futuras operaciones: «esta novedad no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente y este resultado es muy útil para conocer dónde se puede buscar en la próxima exploración. Siempre del lado del trabajo. Siempre trabajando para que nuevas inversiones lleguen a Mar del Plata».