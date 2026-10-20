Río Negro apuesta a una Zona Franca para industrializar el gas

Con los grandes proyectos energéticos en marcha, el gobierno de la provincia de Río Negro apuesta a la instalación de industrias petroquímicas que permitan agregar valor a los recursos de Vaca Muerta. La Zona Franca, ubicada sobre la costa del Golfo San Matías, aparece como una de las principales herramientas para atraer esas inversiones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, durante la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, explicó que el predio cuenta con unas 500 hectáreas, con posibilidad de extenderse hasta las 600, y se encuentra próximo a los principales proyectos de exportación de hidrocarburos que se desarrollan en el territorio rionegrino.

La funcionaria destacó especialmente su ubicación estratégica, a unos 40 kilómetros de la infraestructura proyectada para transportar gas y etano, una cercanía que permitiría impulsar nuevas actividades industriales.

“Eso da una factibilidad y una posibilidad logística que de otra manera no lo hubiésemos tenido”, sostuvo. Según explicó, la disponibilidad de estos recursos abre oportunidades para instalar industrias petroquímicas y plantas de producción de urea, con el objetivo de transformar las materias primas antes de comercializarlas.

“En vez de exportar materia prima sin valor agregado, como puede ser el etano, el butano, el propano o el mismo metano, se industrializa, se generan procesos químicos en esa Zona Franca”, señaló.

Confini sostuvo que el proyecto busca complementar las grandes inversiones energéticas que se desarrollan en la provincia y generar nuevas oportunidades productivas a partir de la infraestructura prevista para los próximos años.

Las empresas proveedoras, con una demanda creciente

El desarrollo de los proyectos energéticos también plantea un desafío para el sector empresario. Confini advirtió que la cantidad de compañías de servicios disponibles actualmente resulta insuficiente para responder a las necesidades de la industria. “Hoy todas las empresas de servicio que existen no alcanzan para poder resolver la demanda de la industria”, afirmó.

La secretaria explicó que hasta 2031 se extenderá una etapa de construcción vinculada a los grandes proyectos energéticos, que requerirá empresas especializadas en obras e infraestructura. Posteriormente, la demanda se trasladará hacia los servicios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones.

En ese sentido, señaló que las oportunidades no estarán limitadas a las actividades de extracción de hidrocarburos, sino que también alcanzarán al transporte, procesamiento y comercialización.

Confini planteó que empresas vinculadas a la construcción, las obras públicas e incluso algunas actividades del sector agropecuario deberán prepararse para ingresar a una industria con nuevas exigencias técnicas. “Esas empresas tienen que reconvertirse de la misma manera que el trabajador”, expresó.

La funcionaria también anticipó los plazos que maneja la provincia para la puesta en marcha de las exportaciones. Según indicó, a principios de 2028 se espera comenzar a exportar petróleo y hacia mediados de ese año, gas natural licuado (GNL).

Capacitación para una nueva etapa energética

La formación de trabajadores es otro de los ejes que impulsa el Gobierno provincial para acompañar las inversiones. Confini explicó que actualmente se desarrollan capacitaciones relacionadas con la construcción de infraestructura, pero adelantó que también se proyecta la creación de un instituto especializado en la formación de futuros operadores.

La propuesta apunta a preparar personal para trabajar en los barcos y en las plantas de separación y fraccionamiento vinculadas a los proyectos energéticos.

A estas iniciativas se suma el programa Río Negro Bilingüe, una plataforma de aprendizaje de inglés con modalidad autogestionada y acompañamiento mediante tutorías. La secretaria remarcó que las oportunidades laborales no estarán concentradas únicamente en la etapa de construcción. “Entendemos que es un proyecto de 20 años, que no es un proyecto nada más de una construcción que se termina a los poquitos años”, señaló.

Planificación territorial y nuevas áreas productivas

El crecimiento de la actividad energética también obligará a repensar el desarrollo de distintas localidades de Río Negro, especialmente las ubicadas sobre la costa atlántica. Confini confirmó que la provincia firmó un convenio con la Sorbona para avanzar en estudios de planificación territorial que permitan proyectar el crecimiento del Alto Valle, Bariloche y, particularmente, la región costera.

Además, consideró que el ritmo de las inversiones exige anticiparse a las transformaciones urbanas y productivas para garantizar un desarrollo ordenado. “Me imagino un Río Negro con planificación, porque esto es tan vertiginoso que si uno no puede planificar y no puede ordenarse en el territorio, es difícil como servidor público o como Estado provincial proyectar”, explicó.

Además, vinculó los futuros ingresos de la actividad energética con la posibilidad de diversificar la economía provincial. En ese contexto, mencionó el potencial para desarrollar 90.000 hectáreas de nuevos valles irrigados, destinados a la producción de alimentos y al engorde de ganado, tanto para abastecimiento interno como para exportación.

Durante su participación en la AOG Patagonia 2026, Confini también destacó la relación con el Gobierno nacional y con Neuquén para impulsar las inversiones energéticas.

“Con Neuquén somos hermanos, somos socios, somos amigos, somos compañeros de aventura en este gran proyecto”, expresó. La funcionaria aseguró que Río Negro busca consolidar un desarrollo que trascienda la construcción de los grandes proyectos exportadores y permita incorporar nuevas industrias, empresas y trabajadores a la actividad económica provincial.