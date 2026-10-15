Río Negro e YPF acordaron un plan para sumar proveedores locales a los proyectos energéticos

Tras la presentación, Confini y Guglianone firmaron el acta acuerdo que formaliza el trabajo conjunto entre la Provincia e YPF. Foto gentileza.

El Gobierno de Río Negro e YPF formalizaron el Plan de Desarrollo de Proveedores rionegrinos durante un encuentro en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente, en Cipolletti. La iniciativa parte de un relevamiento de 490 empresas y busca preparar a los prestadores locales para participar en las oportunidades de contratación de los grandes proyectos de inversión.

La jornada reunió a autoridades provinciales e intendentes municipales del Alto Valle, representantes de YPF, empresas e instituciones. Participaron la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el gerente de Asuntos Públicos de YPF, Martín Guglianone; y el director de Proveedores y Performance de la compañía, Patricio Martínez Morini.

Confini explicó que la convocatoria permitió reunir al sector empresarial, instituciones y organizaciones del Alto Valle para informar sobre Argentina LNG y la próxima audiencia pública. Sobre el acuerdo con YPF, señaló que apunta a que casi 30 empresas rionegrinas puedan avanzar en su categoría como proveedoras y acceder a licitaciones de mayor alcance: “Eso da posibilidad de un mayor derrame en la provincia”.

Argentina LNG y la infraestructura prevista para Río Negro

La primera exposición estuvo a cargo de YPF, que presentó Argentina LNG, un proyecto que prevé conectar la producción de gas de Vaca Muerta con instalaciones industriales y marítimas en la costa rionegrina para su exportación.

El proyecto base contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), mediante dos unidades flotantes de licuefacción. En Río Negro se proyectan ductos, una planta de fraccionamiento, instalaciones de almacenamiento y una terminal portuaria. Según el cronograma presentado, la decisión final de inversión está prevista para el cuarto trimestre de 2026, mientras que el comienzo de operaciones de las unidades flotantes se proyecta para 2030 y 2031.

Un plan para preparar a las empresas locales

Luego se expuso el Plan de Desarrollo de Proveedores. El relevamiento de empresas permitirá definir acciones según sus capacidades y los requisitos de contratación: desde facilitar la vinculación comercial de quienes ya están en condiciones de participar hasta ofrecer formación y asistencia técnica a quienes necesitan fortalecer sus procesos.

El plan contempla capacitación, encuentros con empresas demandantes y contratistas, acompañamiento en los registros de proveedores y herramientas de acceso al financiamiento para proyectos aprobados, bajo las condiciones previstas por YPF. Como antecedente, la empresa informó que 28 firmas rionegrinas participan de su Programa de Desarrollo de Proveedores.

El impacto de las obras en la economía provincial

A continuación, Mario Figueroa, responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría, presentó un balance sobre VMOS y Southern Energy. De acuerdo con los datos expuestos, ambos proyectos acumulan alrededor de 8,4 millones de horas de trabajo rionegrino desde el inicio de sus obras y aproximadamente USD 246 millones en salarios para personal de la provincia.

Figueroa vinculó esos indicadores con la actividad que generan las obras en distintas localidades. “Nosotros hemos tenido picos de más de 2.000 rionegrinos trabajando en simultáneo en los distintos proyectos”, señaló durante la entrevista posterior al encuentro.

También planteó que el desafío provincial es “que la información llegue a tiempo, que sea precisa, que sea clara, que genere oportunidades”. En ese marco, mencionó la aplicación de las leyes provinciales 5804 y 5805, relacionadas con la participación de trabajadores y proveedores locales, y la importancia de la fiscalización ambiental e hidrocarburífera.

La audiencia pública del 16 de noviembre

El cierre estuvo a cargo de Mariela Maggi, quien explicó cómo avanza la preparación de la audiencia pública convocada para el 16 de noviembre en Sierra Grande. La Provincia se encuentra en la etapa de información a la comunidad y de inscripción de participantes.

“Para ser orador en la audiencia pública tiene que inscribirse mediante el formulario que se publica en la página de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático”, indicó Maggi. Añadió que las consultas previas pueden acercarse durante las charlas informativas, ante la Secretaría o a través de los canales de información disponibles.

Sobre la jornada de audiencia, precisó que las preguntas presentadas por escrito serán recopiladas, leídas y respondidas por especialistas según cada temática, y que las respuestas quedarán incorporadas al acta. Maggi destacó la responsabilidad de informar para que la ciudadanía “se involucre, que participe, que pregunte, que no se queden con dudas”.

Confini señaló que las inscripciones ya están abiertas y que el trabajo de divulgación continúa en distintas regiones de la provincia: “Lo venimos haciendo ya en toda la costa, en el Golfo, en Viedma, en Valle Medio”.