PAE anota un récord: alcanzó los 3.005 metros de profundidad con «casing drilling» en la Cuenca del Golfo San Jorge

Pan American Energy (PAE) celebró un nuevo récord dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, tras alcanzar una profundidad de 3.005 metros en el pozo PE-1057, mediante la técnica de perforación casing drilling.

La empresa destacó que se trata de la profundidad «mayor registrada con esta tecnología» y «una de las más profundas a nivel global» en operaciones terrestres. El trabajo fue realizado con el equipo PAE-003.



«Este es el resultado de lo que podemos lograr cuando ingeniería, geología y operaciones trabajan de manera alineada, segura y eficiente», expresó a través de sus redes sociales.

Cómo funciona el Casing Drilling

La tecnología casing drilling permite optimizar el proceso al reducir tiempos, además de facilitar atravesar zonas técnicamente complejas. Mediante esta técnica, se perfora el terreno utilizando la misma tubería que queda instalada como revestimiento del pozo.

Mientras que en un procedimiento convencional, luego de la perforación, se retiran las herramientas utilizadas para después introducir la tubería de revestimiento. El casing drilling tiene la capacidad de combinar ambas etapas, lo que disminuye las maniobras operativas y los tiempos de construcción.

Además, mantener el revestimiento cerca del fondo del pozo durante el avance puede contribuir al control de determinadas condiciones del subsuelo, como las formaciones inestables o las pérdidas de circulación de fluidos.

El avance de PAE en la Cuenca del Golfo San Jorge

En tanto, PAE continúa avanzando en su plan para incrementar la recuperación de petróleo convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge,. La empresa presentó, a inicios de octubre, su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para invertir aproximadamente 1.200 millones de dólares en Cerro Dragón, ubicado en Chubut.

La iniciativa apunta a aplicar técnicas de recuperación terciaria mediante inyección de polímeros en sectores del área donde todavía existe hidrocarburo remanente, con el objetivo de extender la vida productiva del yacimiento y compensar parte de su declino natural.

Se trata del primer proyecto de desarrollo petrolero convencional presentado al RIGI, mediante el cual se busca ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca.