TotalEnergies y Neuquén inauguraron la muestra Biosfera Neuquén, con foco en el valor del agua

El lanzamiento contó con la presencia del Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, autoridades provinciales y el artista a cargo de la muestra, Joaquín Fargas. Foto gentileza.

TotalEnergies y la provincia del Neuquén inauguraron ayer la muestra Biosfera Neuquén, una exposición artística y educativa que reúne y consolida en el Centro de Convenciones Domuyo el recorrido anual del proyecto Biosfera Neuquén, impulsado por la compañía junto a los ministerios de Educación – a través del Consejo Provincial de Educación –, de Juventud, de Deportes y Cultura, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia de Neuquén, y el artista e ingeniero Joaquín Fargas.

“Impulsamos el Proyecto Biosfera Neuquén para contribuir desde TotalEnergies a poner en valor al mismo tiempo el recurso hídrico, el ambiente, la educación, el arte y la cultura del Neuquén desde una mirada integral del desarrollo sustentable”, destacó Sergio Mengoni. El proyecto se enmarca en la Estrategia de Gestión Social de la Compañía en la Provincia, que busca generar un impacto positivo en las comunidades locales a través de la educación, el diálogo cultural, la integración de los jóvenes y el desarrollo socioeconómico sostenible.

De la inauguración participaron también la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, la Presidente del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, y la Gerente de Gestión y Estrategia Social de Total Austral, Claudia Borbolla.

UN PROYECTO PARA PONER VALOR EL AGUA

La muestra reúne y presenta a la comunidad neuquina los resultados del proyecto impulsado por TotalEnergies para acercar a la comunidad educativa la importancia del cuidado del agua y la comprensión de los ecosistemas, desde un diálogo entre el arte, la ciencia, la educación, el ambiente y el territorio.

A través de biosferas construidas con materiales orgánicos, docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades trabajaron durante el año en actividades que incluyeron el análisis de la calidad del agua, procesos de purificación y filtración, y el diseño de proyectos educativos que integran contenidos artísticos y científicos.

El recorrido comenzó en junio con jornadas de capacitación con puntaje oficial acreditado para 140 docentes, continuó entre junio y agosto con el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes en 15 escuelas de la provincia, y que tuvo en agosto su primera instancia de exposición, en la Feria de Ciencias provincial.

Junto a la instalación de Joaquín Fargas, se exhiben las obras de los artistas locales Carolina Kleine Samson, Maia Gattás Vargas y Valeria Conte Mac Donell, cuyas propuestas dialogan con el proyecto desde el arte, la ciencia y la tecnología, y suman otras miradas sobre el agua, el ambiente y el territorio.

Las obras fueron seleccionadas por convocatoria y evaluadas por un jurado ad hoc, integrado por Claudia Borbolla, Gerente de Gestión y Estrategia de TotalEnergies en Argentina; Oriana Farizano, directora de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén; y Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano. La curaduría y el armado estuvieron a cargo de la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Gestión Cultural, y la producción general estuvo dirigida por Luis Madril, director de Producción y Eventos de ECyDENSE.

La instalación inaugurada permanecerá en el Domuyo hasta el 15 de noviembre y contará con visitas educativas de las escuelas participantes y activaciones especiales para niños y jóvenes.