Nación presentó los Tableros de Medición de Petróleo y Gas: cómo acceder a información diaria sobre el sector energético

La Secretaría de Energía de Nación presentó una plataforma pública para acceder a los principales datos de exportación e importación de petróleo crudo y gas natural: en los Tableros del Sistema de Mediciones de Petróleo y Gas se publicará información diaria sobre el rendimiento del sector energético en Argentina.

Los datos son suministrados por las empresas del sector. Según indicó el Gobierno nacional, provienen de los cierres de los medidores en línea ubicados en los puntos de comercialización internacional y de los registros de carga de buques. La información será publicada con un desfase de 48 horas, que corresponde a los tiempos de procesamiento.

Mediante los tableros se puede consultar el volumen diario, el acumulado y el promedio de los últimos 30 días, y la comparación con el mes anterior. También muestran la evolución mensual y diaria por instalación y punto de salida.

A partir de esta herramienta es posible conocer de manera anticipada la evolución de las principales exportaciones de hidrocarburos en curso, sin esperar los cierres mensuales.

En septiembre, por ejemplo, las exportaciones de crudo alcanzaron 2,01 millones de metros cúbicos, el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada. Esto equivale a un promedio de 67.000 metros cúbicos diarios, lo que a su vez se puede traducir a unos 421.000 barriles por día.

Nación precisó la información es de carácter preliminar y de carácter operativo, que luego se consolida en los cierres mensuales de la Secretaría de Energía.

Los datos publicados no constituyen certificación fiscal, documentación aduanera, liquidación comercial, balance contable oficial ni validación regulatoria definitiva. Además, su uso se rige por la Política de Publicación y Utilización de Datos Operacionales de Petróleo y Gas.

Los tableros pueden consultarse en el portal oficial del Estado argentino, al cual se puede acceder mediante este enlace.