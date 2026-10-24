Una firma argentina de ingeniería avanza con los acuerdos para fabricar partes de un microrreactor para Estados Unidos

El equipo de ingeniería de NANO Nuclear Energy visita la planta de fabricación de IMPSA para una reunión de inicio del proyecto. Foto gentileza.

NANO Nuclear Energy Inc, una empresa líder en tecnología y reactores micromodulares nucleares avanzados que desarrolla microrreactores, capacidades del ciclo del combustible nuclear y soluciones de transporte nuclear, anunció un acuerdo Marco de Servicios de Ingeniería (ESMA) con la filial estadounidense de IMPSA , una de las principales empresas de ingeniería y fabricación pesada de Argentina, para respaldar la ingeniería, el diseño para la fabricación y la posible fabricación futura de componentes críticos para el Sistema de Energía KRONOS MMR ™ de NANO Nuclear .

El acuerdo de tres años establece un marco para que NANO Nuclear utilice la amplia experiencia de IMPSA en recipientes a presión nucleares, fabricación según la Sección III de la ASME, soldadura, ensayos no destructivos, garantía de calidad y fabricación de componentes pesados ​​a medida que el diseño del KRONOS MMR ™ avanza hacia su preparación para la fabricación.

Como parte de esta alianza, ambas organizaciones pusieron en marcha un programa inicial de revisión de diseño y estudio de viabilidad de fabricación con una duración estimada de seis meses. Este plan operativo contempla que los especialistas de IMPSA realicen una revisión independiente de los elementos del microrreactor bajo los rigurosos estándares de la Sección III del Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión.

La iniciativa busca integrar el conocimiento práctico de fabricación desde las fases tempranas del diseño para identificar posibles limitaciones técnicas, optimizar la accesibilidad, mitigar riesgos en la cadena de suministro y planificar mejoras estructurales con antelación.

El recipiente de presión del reactor se posiciona como el componente central sometido a evaluación por parte de la firma sudamericana, aunque el alcance de la colaboración también contempla sistemas complementarios como la refrigeración de la cavidad del reactor, el almacenamiento de combustible gastado y diversas estructuras de transporte.

Los directivos de NANO Nuclear resaltaron que la experiencia acumulada de IMPSA a lo largo de décadas en recipientes a presión nucleares permite dotar al proyecto de las capacidades técnicas necesarias en materia de ingeniería y ejecución.

Desde la perspectiva institucional, la alianza revaloriza la posición de IMPSA como una de las escasas entidades en toda América Latina que cuenta con las certificaciones de los sellos ASME N y ASME III N, habilitándola para desarrollar componentes nucleares pesados de Clase 1.

Las futuras fases de construcción física y contratos comerciales a gran escala quedarán sujetas a las conclusiones derivadas de este estudio inicial de ingeniería, los requerimientos regulatorios vigentes y las subsecuentes órdenes de trabajo formales entre las partes involucradas.