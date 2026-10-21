Vaca Muerta en Mendoza: Quintana Energy perforará dos pozos piloto a partir de enero

Juan Martín Gandolfo, COO de Quintana Energy, pasó por el stand de Diario RÍO NEGRO para repasar el presente y las proyecciones de la compañía en la región. Con presencia en las provincias de Río Negro, Mendoza y Santa Cruz, la firma viene consolidando una hoja de ruta centrada en la optimización de sus instalaciones operativas y en el aprovechamiento integral de sus recursos energéticos.

En materia de exploración y desarrollo no convencional, Quintana Energy viene registrando avances significativos en el área Cañadón Amarillo, en el sur mendocino. En dicha zona, la firma aceleró los plazos previstos originalmente para la prospección de Vaca Muerta tras concretar un estudio de sísmica con una inversión cercana a los 4 millones de dólares.

Junto con el estudio geofísico, la compañía decidió adelantar los compromisos de inversión pactados para 2027 y 2028, anticipando la ejecución de dos pozos piloto. Esta aceleración aprovecha las sinergias operativas generadas por los desarrollos que YPF ejecuta en la misma zona, y contempla el inicio de las tareas de perforación a partir de enero del año próximo.

La campaña técnica contempla dos pozos horizontales con una rama de entre 2.000 y 2.500 metros de longitud. Con este despliegue, Quintana Energy busca maximizar la utilización del equipo de perforación, recolectar la mayor cantidad de información geológica posible y delinear con precisión el potencial productivo del bloque. El objetivo final de estas tareas es obtener la concesión no convencional en la provincia de Mendoza, trámite que actualmente se gestiona ante las autoridades jurisdiccionales.

Almacenamiento de gas y desarrollo en la Cuenca Neuquina

Otro de los proyectos centrales que desarrolla la operadora se localiza en la estación de Fernández Oro (EFO), un yacimiento clave ubicado en el corazón del área de Las Charcas, dentro de la Cuenca Neuquina. Allí, la empresa trabaja en un esquema de almacenamiento subterráneo de gas natural que busca optimizar la capacidad instalada y maximizar la brecha de precios existente entre las temporadas de verano e invierno.

La estrategia contempla inyectar y almacenar el gas extraído de su propio yacimiento durante los meses de verano, cuando la demanda cae y los valores en el mercado resultan poco competitivos. Ese volumen guardado se volverá a producir durante el invierno, coincidiendo con el pico de consumo y mejores condiciones de comercialización.

Actualmente, la operadora reinyecta la casi totalidad de su producción de gas, manteniendo únicamente activos los compromisos de suministro con localidades del norte de Neuquén y del sur de Mendoza.

En paralelo, la empresa negocia con el gobierno mendocino la extensión de las concesiones sobre las áreas Chihuido de la Salina y Chihuido de la Salina Norte. Dentro del plan trazado para esos bloques, proyectan la perforación de dos pozos exploratorios con destino a la formación Vaca Muerta hacia el año 2028.

A pesar del dinamismo de los anuncios, Gandolfo enfatizó que la compañía se maneja con prudencia respecto a los resultados esperados. El plan inicial contempla operar sobre la base de la capacidad instalada existente, que se sitúa entre los 30.000 y 40.000 barriles, para luego evaluar nuevas etapas de expansión de manera gradual. En ese camino, la firma apunta a alcanzar el first oil a mediados del año próximo.

Ante el salto de escala que demandarán las operaciones futuras, la dirección de Quintana Energy anticipa que se evaluarán nuevas vías de financiamiento que complementen el esquema actual de reinversión de utilidades. Asimismo, el desarrollo del polo petrolero en el sur de Mendoza exigirá definir a futuro la instalación de un centro logístico clave para acompañar el crecimiento operativo.

Fundada sobre un modelo de gestión ágil para empresas de menor escala, la compañía respalda sus actividades con intervenciones de workover e incorporación de tecnología, como el uso de drones e inteligencia artificial. “Vaca Muerta es una realidad, pero sigue siendo un gran desafío”, concluyó Gandolfo, al remarcar que la eficiencia y la eficacia operativa resultan imprescindibles para consolidar la presencia de la firma en el sector energético.