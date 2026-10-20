“YPF va a crecer más de 4 veces”: Marín anticipó que la empresa llegará al millón de barriles antes de lo esperado

En el marco de la AOG Patagonia 2026 en Neuquén, durante la charla de CEOS, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, trazó un escenario de expansión sin precedentes para la petrolera de bandera. Impulsada por el salto de actividad y la construcción de infraestructura clave, la compañía se encamina a multiplicar de manera sustancial su tamaño en los próximos años.

“YPF va a crecer más de 4 veces”, afirmó Marín al analizar el cambio de escala de la empresa. En ese sentido, el directivo remarcó que las proyecciones de producción y los desarrollos en marcha llevarán a la operadora a niveles inéditos de actividad en su historia: “Va a haber un laburo infernal. YPF va a otra escala, va a ser otra compañía”.

Respecto al petróleo no convencional, el CEO destacó la velocidad con la que vienen incrementando la extracción propia y adelantó que las metas se superarán antes del calendario previsto: Anunció que antes de lo que todos esperan, YPF va a llegar al millón de barriles. “YPF llegó a 248 mil barriles de petróleo producidos. La promesa era 250 mil para fin de año, pero ya casi la superamos a esta altura del año”.

Ante este ritmo de extracción, remarcó la urgencia de ampliar la capacidad del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): “Nosotros en el VMOS necesitamos más capacidad porque se van a sorprender con la producción”.

El techo de Vaca Muerta y el escenario internacional

Al referirse al potencial conjunto del yacimiento no convencional, Marín sostuvo que la cuenca completa alcanzará los 2 millones de barriles diarios: “Vaca Muerta va a ir más a los valores que estimábamos. Si el número de reservas es el que se dice, va a ser mayor”.

El ejecutivo contrapuso este panorama con la situación de las principales cuencas de Estados Unidos: “El Permian declina. El no convencional genera mano de obra. Llegar a 2 millones es invertir mucho más todos los años. YPF en el pico nos da 6 mil millones de inversión neta a partir de estar en un plateau para siempre. Es una inversión muy grande”.

En esa línea, remarcó que el esfuerzo inversor deberá sostenerse a largo plazo. “El pico va a estar hasta 2031, y vamos a tener que mantenerlo. En el LNG vamos a invertir como un loco. El LNG, la inversión total nos da 76 mil millones de dólares. En infraestructura 30 mil millones en el upstream. El resto es caño y barco, cada barco está alrededor de los 3 mil millones”.

La firma del Argentina LNG el 26 de noviembre

El hito central de la compañía tiene fecha confirmada: el próximo jueves 26 de noviembre de 2026. Ese día, YPF firmará junto a Eni y XRG (la plataforma de inversiones ligada a ADNOC) la Decisión Final de Inversión (FID) para el megaproyecto Argentina LNG.

La iniciativa contempla desembolsos por us51.000millonesbajoelesquemadelRIGIyprevégenerarexportacionesdeGNLporus 10.000 millones anuales a partir de 2031. “Para lograr los proyectos se tiene que visualizar, soñar y ejecutar”, valoró Marín. “La gente no creía que el Argentina LNG se podía hacer. Las personas que logran grandes cosas tienen que tener el Gobierno y los incentivos correctos, las ganas. Fuimos a buscar al exterior el capital y lo conseguimos”.

Asimismo, resaltó la alianza con los socios estratégicos internacionales: “Poder trabajar con Eni y ADNOC fue gracias a un círculo virtuoso: entre Gobierno, calidad de la roca y tener un proyecto extraordinario y rentable que fractura la mitad gas y la mitad petróleo”.

Complejo industrial e insumos clave

Dentro del esquema para el procesamiento del gas, Marín detalló el proyecto de construcción de una planta de separación de wet gas en Río Negro que abarcará 170 hectáreas e implicará desembolsos multimillonarios: “La planta de separación es la más grande que hay en Argentina, wet gas; no separamos en Tratayén como hace MEGA… todo con wet gas y el oleoducto lleva todo a Río Negro. De ahí salen todos los productos. Nosotros vamos a ser el segundo exportador de etano, el quinto de LPG y el sexto exportador de LNG”.

En relación con la logística de insumos, confirmó la contratación de transporte de arena de fractura por tren: “Nos compramos toda la capacidad de San Pedro a Mendoza. Es una ruta poco conocida. La opción del tren cuesta”.

Para responder al incremento operativo, YPF llevó sus equipos de perforación (rigs) de 12 a 18 unidades, sumando 1.200 trabajadores en campo. De cara a la formación de personal técnico, ponderó la labor del Instituto Vaca Muerta, de donde ya egresaron 500 jóvenes: “Hay que darle prioridad a los que salen del Instituto Vaca Muerta, hoy es el instituto más moderno de todo el mundo, no nos equivoquemos en la toma porque hay mucho crecimiento laboral”.