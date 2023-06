YPF: «En los campos maduros aún queda mucho por hacer»

Con motivo de la décima edición de las Jornadas de Energía On, la vicepresidenta de Upstream Convencional de YPF, Fernanda Raggio se refirió al objetivo de duplicar la producción de petróleo de la firma para 2027 y resaltó que «es una meta totalmente alcanzable«. En cuanto a la producción convencional, subrayó que «en los campos maduros aún queda mucho por hacer«. Para lograr el salto de escala expresó que se están desarrollando obras de midstream que permitirán pensar al país como un exportador de petróleo y no sólo como productor.

Raggio brindó un análisis sobre la situación energética del país y resaltó que «Vaca Muerta es la que irrumpe y es una centralidad de la economía del país. Fue un recorrido muy largo. Se cerró un 2022 con el crecimiento orgánico mas importante de los últimos 25 años. Uno de los pilares estratégicos es llegar a duplicar la producción a 2027, cuadruplicar la produccion del shale. Es una meta totalmente alcanzable».

«La monetización del crudo lo vemos mucho más cerca. Es un escenario que va a permitir transformar Argentina en un país exportador de crudo y no simplemente un país productor de petróleo. Es clave haber quebrado la tendencia de declino no solo para YPF si no para todas las otras operadoras. Apuntamos a un 2027 con un millón de barriles de producción al día«, subrayó.

Sobre este salto de escala que proyecta la industria, expresó que «sin duda toda la potencialidad que tiene Vaca Muerta tanto en petróleo como gas impuso obras para evacuar ese fluido y pensar en exportarlo. Esta sustitución de importaciones es necesaria porque hoy tenemos por importaciones una balanza energética deficitaria de 4.500 millones de dólares. Esa exportación nos puede llevar a una balanza virtuosa de más de 15.000 millones de dólares«.

En el plan quinquenal de YPF el convencional sigue teniendo un lugar destacado con relación a los crudos pesados. Según indicó Raggio, el convencional representa el 55% de la producción de YPF. Por eso, buscarán mantener el nivel de producción: «en los campos maduros queda mucho por hacer. Lo que necesitamos en ese tipo de proyectos es que sean rentables y eficiencia operativa«.

Por otra parte, la referente habló sobre el proyecto de Chelforó en Río Negro, ubicado entre el río Negro y el río Colorado, en el que hicieron una perforación de estudio: «era para saber si había una cuenca sedimentaria. Encontramos un depocentro que tenia todo un relleno sedientario muy importante». Por ahora, continúan realizando estudios y aún no hay decisión de llevar a cabo nuevas perforaciones.

Chelforó es un área que está afuera de la Cuenca Neuquina, ubicada sobre una zona que no se conoce el detalle del subsuelo. Es por esto que más que un bloque exploratorio es uno de estudio. Este proyecto despierta expectativas de convertirse en un desarrollo convencional.

Las proyecciones de la industria «van a suceder en el corto y mediano plazo y estamos siguiendo las obras para poder llegar a ese número», resaltó.

Previo a ser la vicepresidenta de Upstream Convencional de YPF, Raggio se desempeñó como gerenta ejecutiva de Exploración de la misma firma. Es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires y tiene más de 25 años de experiencia en la industria petrolera y de Energía.