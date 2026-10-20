Chevron y TotalEnergies destacaron el potencial de Argentina y compartieron su hoja de ruta

La Argentina mantiene un lugar relevante en las estrategias de largo plazo de Chevron y TotalEnergies. Así quedó planteado durante la apertura del ciclo de encuentros con CEOs de la AOG Patagonia 2026, que tuvo como protagonistas a Ana Simonato, CEO de Chevron Argentina, y Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies Argentina.

El encuentro fue moderado por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y permitió repasar las perspectivas de ambas compañías sobre Vaca Muerta, el desarrollo de nuevos recursos, la infraestructura y las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Chevron llegó a Vaca Muerta en 2013, cuando se asoció con YPF para desarrollar Loma Campana, uno de los primeros grandes proyectos de shale oil de la formación. Simonato remarcó, sin embargo, que la trayectoria de la compañía excede ampliamente al desarrollo no convencional y que Chevron continúa evaluando oportunidades en la Argentina.

En ese marco, destacó el avance del proyecto de El Trapial, en el hub norte de Vaca Muerta, bajo el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para Simonato, la Argentina cuenta actualmente con condiciones que permiten pensar en inversiones de largo plazo.

Chevron avanza en el desarrollo del norte de Vaca Muerta

Uno de los puntos centrales planteados por la CEO de Chevron fue la diferencia entre el desarrollo del centro de Vaca Muerta y el desafío que representa avanzar sobre el norte de la formación.

Mientras que el área central cuenta con una infraestructura más desarrollada, el norte todavía requiere nuevas inversiones para acompañar el crecimiento de la actividad. En ese escenario, Simonato señaló que el midstream tendrá un papel determinante y mencionó el trabajo junto con TGS.

“Los desafíos que tenemos hoy no son los mismos que ayer”, planteó la ejecutiva, al referirse a la evolución que atravesó la industria durante los últimos años.

El desarrollo de recursos humanos también aparece como un factor clave. En ese sentido, Chevron viene acompañando los esfuerzos del Instituto Vaca Muerta (IVM) para formar trabajadores y profesionales que puedan incorporarse a los nuevos proyectos.

Para Simonato, la disponibilidad de infraestructura, capital y trabajadores capacitados será determinante para sostener el crecimiento de la industria en los próximos años.

La ejecutiva también destacó el vínculo con YPF y el marco generado por el RIGI, además del acompañamiento de Estados Unidos. En relación con la visita del embajador estadounidense Peter Lamelas, señaló que este tipo de respaldos contribuyen a mostrar hacia el exterior el potencial argentino.

“Es la imagen que damos al mundo, de lo que Argentina es capaz de hacer”, sostuvo.

Vaca Muerta vs. Permian

Consultada sobre las diferencias entre Vaca Muerta y Permian, Simonato advirtió que los desarrollos no convencionales no son iguales en todas las regiones y que cada cuenca atraviesa sus propias etapas de evolución.

“Estamos en una etapa diferente de desarrollo”, señaló respecto de Vaca Muerta, aunque destacó que la experiencia acumulada por Chevron en Estados Unidos constituye un aprendizaje relevante para el desarrollo de los recursos argentinos.

TotalEnergies impulsa el offshore en Argentina

Por el lado de TotalEnergies, Mengoni puso el foco en una estrategia de diversificación que combina el desarrollo de Vaca Muerta con los recursos offshore y tight gas.

La compañía lleva casi cinco décadas de actividad en el país y tiene una extensa trayectoria en el desarrollo offshore de Tierra del Fuego. En esa línea, destacó el reciente anuncio del proyecto Alberdi, que prevé el desarrollo de un nuevo recurso offshore mediante la perforación de entre tres y cinco pozos submarinos conectados a plataformas existentes.

El proyecto se suma al desarrollo de Fénix y apunta a incorporar nuevos volúmenes de gas al mercado argentino.

Para Mengoni, el offshore y Vaca Muerta no deben plantearse como alternativas, sino como desarrollos complementarios. La compañía también identifica oportunidades tanto en nuevos proyectos offshore como en los bloques onshore que ya posee en Tierra del Fuego.

“La diversificación es algo muy importante para nuestro portafolio, y para el país creo que es importante”, destacó.

En ese sentido, el ejecutivo consideró que todavía existe espacio para la exploración convencional y offshore, incluso en un escenario en el que Vaca Muerta concentra una parte significativa de los recursos hidrocarburíferos del país.

La necesidad incrementar la producción de gas

Mengoni también destacó el desempeño de los proyectos de Aguada Pichana y San Roque, donde TotalEnergies busca incrementar la capacidad de producción.

En particular, remarcó que Aguada Pichana es un desarrollo de gas seco y llamó a no perder de vista el potencial del tight gas.

“No hay que olvidarse del tight gas”, afirmó.

El ejecutivo sostuvo que la Argentina necesita incrementar su disponibilidad de gas y que para ello será necesario seguir generando condiciones que incentiven el desarrollo de estos recursos.

La mirada de TotalEnergies también alcanza a los mercados regionales. Mengoni mencionó como parte de una estrategia de complementariedad y diversificación iniciativas como VMOS, SESA y Argentina LNG, destinadas a ampliar la infraestructura y las posibilidades de comercialización de los hidrocarburos argentinos.

Al evaluar las condiciones actuales de la Argentina, Mengoni puso el acento en la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad como factores centrales para atraer capital de largo plazo.

“Hoy me preguntan si hay que invertir en Argentina, y les digo que sí”, concluyó.