Dos meses y medio después de aquella sorpresiva suspensión y posterior reprogramación, Ricardo Arjona dará su muy esperado show en Neuquén, el martes 6, en el marco del impresionante Blanco y Negro Tour. El cantautor guatemalteco debía presentarse en esta ciudad el 23 de septiembre pasado, pero un inconveniente en salud alteró la gira que tenía agendada para la Argentina. De hecho, los shows que debía dar en Vélez el 15 y 16 de septiembre pasados, están sucediendo en este momento: en la noche de este jueves dio el primer show en el Amalfitani y este viernes será el segundo.



De gira desde el año pasado, Arjona debió suspender, para sorpresa de todos, parte del tramo sudamericano debido a complicaciones en su columna vertebral. “Por este medio y con mucho pesar manifestamos que por razones de una crisis médica, Ricardo Arjona no podrá realizar las fechas de despedida de su gira Blanco y Negro como estaba establecido a partir de este 15 de septiembre en Argentina, Chile y Bolivia”, comenzaba diciendo el escrito firmado por la productora Metamorfosis, propiedad del cantante.



“Arjona fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los resultados no fueron suficientes, por lo que necesitará unas semanas más de recuperación”, continuaba diciendo aquel comunicado que informaba sobre los motivos de la postergación de los shows.



Rápidamente, aquellas fechas de setiembre fueron reprogramadas para fines de noviembre y principios de diciembre, este miércoles 6 será el turno del show en Casino Magic de Neuquén. Con entradas (quedan algunas pocas) desde $27500 disponibles a través de tuentrada.com, el concierto comenzará a las 21.

La gira que mantiene activo a Ricardo Arjona desde hace más de un año promociona sus dos últimos discos, “Blanco” y “Negro”, editados en 2020 y 2021, respectivamente. Se trata de su proyecto musical más ambicioso desde que comenzó a grabar sus canciones, a mediados de los 80.

“Es una fusión de vintage y vanguardismo, de lo orgánico y lo sofisticado, de lo rústico y la perfección tecnológica, de norte y de sur, de América y el Viejo Mundo, de lo meticuloso y la espontaneidad”. Ricardo Arjona, sobre sus discos «Blanco» y «Negro».



Ambos discos fueron grabados en los míticos estudios Abbey Road, de Londres, con varios de los mejores músicos del mundo, en vivo en el estudio, como se hacía en los años ‘60. “Es una fusión de vintage y vanguardismo, de lo orgánico y lo sofisticado, de lo rústico y la perfección tecnológica, de norte y de sur, de América y el Viejo Mundo, de lo meticuloso y la espontaneidad”, contaba Arjona sobre su nuevo material.

«Blanco y Negro»: todo nació en un pub de Londres



En agosto de 2020, Arjona publicó en su página oficial un video donde contaba el increíble origen del proyecto Blanco y Negro. En junio del 2019, el músico estaba en Londres grabando otro álbum hasta que sucedió lo siguiente en palabras del propio Arjona: “Londres, noche cualquiera, yo estaba grabando un disco que se llamaba ‘Mujeres’ que tenía que ver con la canción . Por cosas del destino, terminé en un bar de donde se encontraron dos hinchadas de fútbol y todo terminó en un escándalo. Comenzaron a llover ceniceros, viajaba de todo por el aire y yo terminé metido debajo de la mesa para que no me diera alguno de esos objetos. Cuando llegué al hotel, como un acto instintivo, puse una nota de voz en mi teléfono y comencé a hacer (interpretando con la guitarra) Hongos, se la mandé a Dan Warner y me hizo una maqueta que me envía al día siguiente con un texto que decía ‘me parece que la esencia de lo que realmente sos está en esa canción, creo que tienes una obligación de hacer un disco y ser consecuente con ese Ricardo Arjona que ha logrado muchas cosas en su carrera pero que realmente es el que está en esa canción’, entonces yo abandono el proyecto de ‘Mujeres’ y me dedico al proyecto que nació ‘Blanco y Negro’ desde el principio”.

La historia de «Blanco y Negro» contada por Arjona



Grabado entre mediados de 2019 y comienzos de 2020, “Blanco”, su decimosexto álbum de estudio fue editado el 31 de julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

“Esta pandemia nos envió a todos a otros lugares, la idea será tener el álbum Blanco completo en nuestra plataforma y en el resto de las plataformas digitales tradicionales se estrenará cada semana una canción. Empezaremos con ‘El amor que me tenía’”, decía Arjona por entonces en un comunicado.

El álbum se caracteriza por el estilo clásico de sus letras, con una fusión de ritmos entre el pop, la balada romántica, el tango, el jazz, el blues y el rock. Además, los videoclips de cada canción fueron grabados bajo formato blanco y negro también en los Abbey Road Studios.



Con el lanzamiento de “Negro”, en octubre de 2021, Arjona terminó el metódico y ambicioso proyecto de 28 canciones divididas en dos volúmenes. Al igual que con “Blanco”, Arjona utilizó su página para dar a conocer, de a una, las canciones del disco. “Yo me vi (autorretrato)” , publicada el ocho de octubre de 2021 fue la primera de este modo de el lanzamiento por entregas.

Al igual que en “Blanco”, el sonido elegido por Arjona tiene una profunda conexión con los años ‘60 y con la grabación en directo, con todos los músicos reunidos en el estudio tocando al mismo tiempo. Según contaba el propio cantautor, se trata de un disco “que tiene todo lo que no está de moda” y que modificó todos sus planes previos a la pandemia.

En la Argentina, Ricardo Arjona tiene el récord de 34 estadios Luna Park, ocho GEBA, seis Boca y cinco Vélez, cinco DirecTV Arena y otros tantos Orfeo Superdomo de Córdoba.