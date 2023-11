Mateo Sujatovich llega a Neuquén: de qué se trata el espectáculo Conociendo Rusia Solo

Conociendo Rusia solo, ¿quién se anima a semejante aventura? Pero no hablamos de geografía, sino de música. Ese basto territorio que es la Rusia de la que hablamos está hecho de canciones de un perfecto rock & pop. Y si nuestro guía sonoro es un ruso porqué no animarnos entonces a sumergirnos solos en ese basto territorio que es la Conociendo Rusia de Mateo Sujatovich, el “Ruso” en cuestión.



Este jueves 30, a las 21, en el Cine Teatro Español, Conociendo Rusia Solo, presentará esta propuesta estética y musical de Mateo, sin banda, solo él, una guitarra eléctrica y otra de doce cuerdas, y un piano.

“Es un paréntesis entre la próxima gira del año que viene, con disco nuevo y con banda”, dice Mateo en una entrevista con Diario RÍO NEGRO “Disfrutar de las posibilidades de ser un cantautor, de poder acompañarme de mi guitarra, del piano y poder conectar con el público desde un lugar más cercano”.

Tuve que practicar muchísimo y en algunos casos prácticamente tuve que aprender a tocarlas al piano, tocarlas y no titubear porque es un instrumento bravo”. Mateo Sujatovich



El hecho de sacarlas a escena despojada de banda, supone también “poder disfrutar de una faceta como lo es cantar las canciones tal como vinieron al mundo, sencillas y compuestas con un instrumento”.

El espectáculo simple en cuanto a su propuesta musical, tendrá un soporte visual a partir de una pantalla que lo acompañará con imágenes generando, dirá Mateo, “ una interacción muy linda entre lo que sucede en las pantallas y con la música”.



Con tres discos editados, el homónimo “Conociendo Rusia” (2018), “Cabildo y Juramento” (2019) y “El movimiento” (2021) y una buena cantidad de singles, el proyecto Conociendo Rusia ha construido un cancionero reciente que abreva en el formato canción de rock argentino forjado en los 80, que, si bien remite a la obvia influencia de la tríada Spinetta-García-Páez, está más cercano al canon de Andrés Calamaro y Coti Sorokin.



Hijo del pianista y tecladista Leo Sujatovich, famoso por haber introducido en la música argentina el uso del sintetizador Prophet-5. , y hermano de la también música Luna Sujatovich, Mateo va, en este viaje (no tan solo), del piano a la guitarra y ene se ir y venir toma riesgos.

Mateo Sujatovich llega a Neuquén con su proyecto Conociendo Rusia Solo. (Foto: Iván Resnik)



“Los espacios que son más desconocidos a veces son los más interesantes”, dice. “A veces, no saber está bueno porque cuando ya sabés mucho sobre un instrumento y lo tenés muy claro te podés empezar a repetir. En cambio, en terreno más incierto te podés equivocar y bajar los dedos a algún lugar que no sabes qué es, eso te despierta cosas y después vas y venís. Hay canciones que empiezo con el piano y cuando me trabo paso a la guitarra y sigo”.

Acto seguido, lo explica con ejemplos: “’Cicatriz la estoy tocando en el piano igual que ‘La luna’ y tuve que practicar porque no soy pianista y hay mucho piano en este tour. Siempre me planteo para cada tour hacer cosas diferentes. Yo nunca toco piano en mis conciertos, es nuevo para mí. Tuve que practicar muchísimo y en algunos casos prácticamente tuve que aprender a tocarlas al piano, tocarlas y no titubear porque es un instrumento bravo”.

Luego de este paréntesis de canciones “viejas”, Mateo dice estar listo para lo nuevo. “Tengo un disco que me busca mucho y que el año que viene voy a salir a presentar”, dice casi a modo de anticipo. “Esta casi cerrado”, anuncia. Sobre de qué irá dice poco, pero dice: “Es un disco distinto, pero es un disco de rock que está bárbaro, creo que si no es mi mejor disco pega en el palo”.

Entradas: $15000. En venta en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén) y por sistema a través de entradauno.com.