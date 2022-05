Domingos a la noche… Vangelis

Vangelis nunca lo supo, pero, parte de su música, fue la música de nuestra infancia. También es cierto que nosotros no supimos de él, o que se trataba de él, hasta mucho tiempo después. Quienes fuimos unos niños en los años 80 y gustábamos del fútbol sabíamos que cada domingo por la noche teníamos una cita impostergable con Fútbol de Primera porque sencillamente era el único momento en que podíamos ver a nuestros héroes de pantaloncitos cortos y camisetas.



Eran épocas en que todos los partidos se jugaban el mismo día y a la misma hora y la radio era el único contacto en vivo con lo que sucedía en cada cancha argentina y el fútbol televisado se resumía en ese par de horas de los domingos a las diez de la noche. Así como para Fito Páez no había merienda si no había Capitán (Piluso), para nosotros no había domingos a la noche sin Fútbol de Primera… y Vangelis.

Emitido por primera vez en 1985, Fútbol de Primera comenzaba con la composición que musicalizaba los títulos finales de “Blade Runner” (1982), el filme de ciencia ficción de Ridley Scott, cuya música era autoría era de Vangelis, el tecladista y compositor griego de quien supimos sobre su fallecimiento -por complicaciones causadas por el Covid 19- recién el jueves pasado, pero que en verdad había ocurrido el martes 17. Tenía 79 años.



Pero Vangelis, cuyo verdadero nombre era Evángelos Odysséas Papathanassíou, no sólo había compuesto “la música de Fútbol de Primera”; también era suya la de “Carrozas de fuego” (1981), filme de épica deportiva que cuenta la historia real de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París 1924. También esta melodía, aunque en menor medida, era parte de aquellos años felices donde imaginábamos jugadas épicas moviéndonos en cámara lenta al ritmo de sus célebres melodías por la que Vangelis ganó, un año después el Oscar a Mejor Música.

Nacido en la ciudad de Agria en 1943, Vangelis comenzó su carrera como músico junto a bandas de pop griegas en la década de los 60, como The Forminx, y hacia los 70 se movió entre géneros para formar parte del grupo de rock progresivo Aphrodite’s Child, junto a Demis Rousos, Loukas Sideras y Silver Koulouris.



Aunque breve, el éxito de Aphrodite’s Child se terminó de consolidar con el lanzamiento de “666” (1972). Para ese momento, Vangelis ya se perfilaba como un explorador de sonidos ambientales y new age más que del pop en el que se había iniciado. La popularidad le llegó a a comienzos de los 80 con las dos célebres bandas sonoras.

En 1980, aceptó la propuesta del director inglés Hugh Hudson de trabajar para el que sería su próximo filme, “Carrozas de fuego”, el compendio de piezas musicales que formaron parte de la cinta le merecieron un premio Oscar y, acaso más importante, un lugar bien ganado en la cultura popular.

Si bien el filme está ambientado en la década del ‘20, Vangelis utilizó un sonido electrónico moderno basado en sintetizadores y pianos. Y fue revolucionario en el sentido que se alejó de los instrumentales orquestales usados hasta ese momento.



El éxito obtenido con “Carrozas de fuego” lo propulsó a la fama internacional, y a pesar de que siempre buscó no convertirse en una “fábrica de bandas sonoras” -como solía decir-, un año más tarde le llegaría otra chance que se convertiría en legado con su trabajo en “Blade Runner”. Convocado esta vez por Ridely Scott, Vangleis compuso y ejecutó la música con sintetizadores en casi su totalidad, siendo el más empleado su Yamaha CS-80, uno de los primeros sintetizadores polifónicos. Con un Emulator usó el entonces novedoso sampleado, capturando el sonido de instrumentos acústicos para poder manipularlos desde un teclado durante las improvisaciones que realizaba mientras visualizaba las escenas protagonizada por Harrison Ford.

Con una carrera transcurrida entre etapas centradas primero en el uso de sintetizadores y más tarde en un estilo más orquestal y una nómina de más de 50 discos de estudio en su haber, Vangelis continuó siendo hasta su fallecimiento una de las figuras más vanguardistas de su generación en el universo de la música electrónica. Y para nosotros, la banda de sonido de cada domingo por la noche.

