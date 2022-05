«Somos nosotros»: Noe Pucci y Sal Demonio unen sus músicas en Roca

Sal Demonio, el dúo de bajo y percusión que integran Gustavo Giannini y Pedro Folatelli, y Noe Pucci se reúnen para dar un gran show este sábado, a las 22, en el Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454, Roca), con entradas anticipadas a 500 pesos, que se pueden adquirir al 2984698087. La música nacida en Chos Malal y el bajista Gustavo Giannini intercambiaron opiniones e ideas con RÍO NEGRO.

P: ¿A qué o a quiénes te dan ganas de cantarle?

R: En general, mi intención, mi composición, mi voz y mi música están totalmente dedicadas a mi pueblo y, en particular, le canto a todos aquellos que quieran escucharme.

P: ¿Vas a presentar material de tu autoría?

R: Si, en su totalidad lo que van a escuchar es música compuesta y escrita por mí.

P: ¿Cómo será tu ensamble final con Sal Demonio?

R: El ensamble con Sal Demonio es ponernos a disposición de la canción, vestirla. Dejan de ser de alguien porque cuando tocamos juntos son nuestras y ya no soy yo, sino que en ese momento “somos nosotros”. La verdad es que estoy muy entusiasmada de poder tocar con Pedro y Gustavo, dos músicos a los que admiro y quiero mucho.

P: ¿Cuál es la esencia de este show junto con la banda?

R: Para mí la esencia es: “La canción del continente”, de América Latina. Son 17 canciones en habla hispana, que refleja el color, la alegría, el dolor, la sonoridad y lo profundo de nuestros pueblos.

P: Esta es una época rara para los artistas ¿Cómo la llevas hasta acá?

R: Con Sal Demonio entendimos que nadie se salva solo o sola, unimos fuerzas, juntamos nuestras músicas, hicimos una alianza, para caminar juntos un período que, como vos bien decís “es raro”. Y así es como lo llevamos… pensándonos de manera colectiva.

Gustavo Giannini, por su parte señaló:

P: ¿Cómo será la presencia de tu bajo en este show?

R: En este show pasamos por diferentes momentos. Hay una parte en donde el bajo acompaña y es usado como un instrumento base, como es el caso de los temas en los que acompañamos a Noe junto a Pedro, y hay otro momento en el que el show se plantea como Sal Demonio, proyecto que llevamos adelante con Pedro hace ya varios años, en donde el bajo actúa como instrumento armónico ya que al no haber otro instrumento melódico es el bajo quien se encarga, a través de acordes, de plantear la armonía.

P: Sos un gran solista, talentoso del bajo que puede acompañar y tocar con otros ¿Cómo te toma el reconocimiento de otros?

R: Siempre el reconocimiento es una prueba de que algo estás haciendo bien, pero detenerte en el reconocimiento puede hacerte bajar el nivel por el cual llegaste a tal. Lo importante es poner lo mejor de cada uno en cada situación, y tener en cuenta que sos una pieza más de muchas para que la cosa funcione.

P: Entiendo que todo el tiempo están creando y planificando nuevas canciones ¿Es así?

R: No, no es así, lamentablemente. Hay quienes dicen «hoy voy a componer una nueva canción», agarran su instrumento y lo hacen. No es mi caso. Yo siento que las cosas me bajan, que por momentos me convierto en un canal por donde fluye una energía que se convierte en canción. Puedo estar tres años sin componer nada nuevo y de repente vuelve. Llamalo musa, llamalo energía, llamalo como quieras, al fin y al cabo, no sabemos que es a ciencia cierta. Pero si me apuras, te digo que lo que baja ya fue hecho.

P: ¿Cuál es la esencia de este show junto a Noe?

R: La idea es armar algo y juntarnos entre amigos que nos queremos y nos conocemos desde hace más de 20 años y no habíamos encarado nunca un proyecto juntos. Me encantan las composiciones de Noe y me encanta poder acompañarla desde el bajo. El hecho de que los tres tengamos otros proyectos hace que no depositemos toda nuestra expectativa en este y podamos plantearlo y transitarlo sin ninguna presión y con total tranquilidad.