¿No parás de pensar? Cómo domar una mente ansiosa y agitada

Ir al gimnasio a entrenar tu cuerpo, adelgazar, ganar masa muscular y recuperar resistencia es posible, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la mente: también se puede entrenar para tener más autocontrol, deshaciéndose de pensamientos ansiosos y agitados.

“Como todo ejercicio, requiere compromiso, dedicación y ganas de cambio”, valora la psicóloga Fabiola Furlan. Según la experta, la disciplina, la confianza en uno mismo y el control de las emociones ayudan a controlar los pensamientos, y al lograrlo es más fácil evitar desencadenar ansiedad.

Estrategias para mejorar la salud mental

-Mantenerse enfocado: es importante no atropellar las cosas, realizando cada actividad con dedicación, pues de nada tiene sentido querer abrazar el mundo y no poder manejarlo. Esto sólo trae ataques de culpa, frustración y ansiedad.



-Saber decir no: este es un consejo importante para no abrumarse, es decir, asumir posibles responsabilidades y afrontar cada una de forma más asertiva, planificando el tiempo de realización y finalización.



-Conciliar hogar, trabajo y ocio: vivimos con prisas y, en general, dedicamos más tiempo al trabajo. Por eso, es fundamental medirlo y no dejar el ocio sólo para los fines de semana. Dedica un tiempo de tu día a cosas agradables, como tomar un café con un amigo, ver una película antes de dormir o leer.

Elementos esenciales

Este tipo de estrategias tienden a aumentar la confianza en uno mismo, gestionar el estrés y las emociones, ayudar a controlar los pensamientos y facilitar la consecución de objetivos. «La mente es compleja, pero el autoconocimiento conduce a la confianza en uno mismo, lo que nos dirige a mejores decisiones. Y al conocerse y comprenderse a uno mismo, resulta más fácil reducir el impacto que el estrés tiene en nuestras vidas», explica Furlan.

Este autoconocimiento te permite comprender y reconocer tus emociones, facilitando el control sobre ellas. Está bien sentir emociones, pero es importante saber qué causa ese malestar y cómo cambiarlo

Salud mental y física en sintonía

La salud del cuerpo se refleja en la salud mental y la forma en que pensamos se puede reflejar en el cuerpo, por eso ambas deben ser bien cuidadas. Y algunas acciones sencillas son fundamentales para ese buen control:

-Alimentación saludable;

-Buena calidad del sueño;

-Actividad física;

-Adopte un pasatiempo satisfactorio;

-Tener posibles objetivos con plazos plausibles;

-Reconocer las creencias limitantes para poder cambiarlas, ya que muchas veces actúan como un saboteador interno.

