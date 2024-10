Cómo equilibrar la vida personal con la laboral: las demandas del mundo del trabajo, hoy

En el actual contexto laboral, los candidatos ya no priorizan exclusivamente la remuneración económica. Federico Madro, cofundador de MV Recursos Humanos, una consultora que opera en el Valle y se especializa en la búsqueda de diferentes perfiles y profesionales para distintas industrias, entre ellas, la energética.

“Hoy los profesionales están priorizando la calidad de vida y el equilibrio entre la vida personas y laboral por sobre el salario. La flexibilidad horaria, el trabajo remoto y el desarrollo profesional son aspectos que las empresas deben tener en cuenta para atraer a los mejores talentos», describe Madro. Este cambio en las preferencias está obligando a las empresas del sector a adaptarse y ofrecer condiciones más atractivas más allá de lo monetario.



Un mercado en expansión



El mercado laboral en la región está en pleno auge. La expansión en perforación, extracción de petróleo y gas no convencional, sumada a las inversiones en infraestructura, ha disparado la demanda de talento. «En el corto plazo, seguiremos viendo un crecimiento en las oportunidades laborales, no solo en la industria tradicional de petróleo y gas, sino también en energías renovables, lo que diversifica aún más los perfiles que se buscan», explica Madro. Asimismo, esta expansión abarca a otros sectores del mercado donde también se requieren posiciones de profesionales y no profesionales, tales como retail, consumo masivo, comercio, alimentación, entre otros.



Los perfiles más demandados



Si bien la mayor demanda de perfiles se da en posiciones técnicas, por ejemplo, en Ingenieros especializados en petróleo, geólogos y técnicos lideran las búsquedas de las empresas, la demanda no se limita a estos roles.

«Las compañías también están requiriendo técnicos en mantenimiento industrial, electromecánicos y especialistas en seguridad” señala Madro. En este contexto, la competencia por el talento calificado es importante especialmente en sectores como perforación, logística, mantenimiento y seguridad industrial. Es loable destacar, que mas allá de la industria petrolera, hay un gran abanico de posibilidades de desarrollo laboral en otro tipo de industrias o servicios. Las pymes son grandes proveedoras de empleo y hoy se encuentran con la competencia directa de la industria petrolera, lo que hace que deban reinventarse para atraer a perfiles competitivos”.

Claves para conseguir empleo en el sector



Para aquellos interesados en ingresar al sector petrolero, la formación técnica y la experiencia son esenciales. «Es crucial leer detenidamente los requisitos de los avisos de empleo, especialmente los aspectos excluyentes y solo postularse si se cumplen. De lo contrario, aplicar masivamente puede incrementar la frustración», aconseja Madro. “Las oportunidades laborales están disponibles en plataformas como LinkedIn, consultoras de recursos humanos especializadas, portales de empleo y las bolsas de reclutamiento de universidades”.

El desafío de atraer a los jóvenes talentos



Uno de los principales retos para las empresas será atraer a los jóvenes más calificados, que buscan algo más que un buen salario. «El equilibrio entre la vida laboral y personal, la flexibilidad horaria, la modalidad de trabajo remota y las oportunidades de desarrollo profesional son factores clave para los talentos más jóvenes. Lo interesante es que estas tendencias también se están replicando en otras generaciones, como los perfiles mayores a 45 años. Las empresas deberán adaptarse a estas nuevas realidades, ser más creativas y llevar adelante una gestión del capital humano basada en las motivaciones de los perfiles claves, ofreciendo condiciones que respondan a estas nuevas demandas», concluye Madro.



La brecha entre formación y demanda



A pesar de los esfuerzos por aumentar la oferta de trabajadores capacitados, aún existe una brecha entre la formación que ofrece el sistema educativo y las necesidades del mercado. «Aunque las universidades y los centros de formación técnica han dado pasos importantes, todavía falta una alineación más cercana con las demandas específicas de la industria. Además de habilidades técnicas, cada vez son más valoradas las habilidades blandas, como liderazgo, comunicación y adaptabilidad», explica Madro.



El impacto en las localidades: desafíos para las comunidades



El auge de Vaca Muerta ha provocado un aumento en el número de personas que se radican en la zona, lo que representa un desafío considerable para las localidades cercanas. Madro subraya que «las ciudades están enfrentando una creciente demanda de infraestructura: las vacantes en las escuelas, la disponibilidad de viviendas, la capacidad de los centros de salud y el transporte urbano son algunos de los principales retos. Es por esto que se volverá crucial la necesidad de mejorar y expandir los servicios públicos”. «El acceso a una vivienda adecuada es uno de los mayores problemas para quienes arriban a la zona, por ello se deberá trabajar en soluciones habitacionales y urbanísticas para evitar una saturación que afecte la calidad de vida», agrega Madro.



¿Sirve mudarse a la zona sin trabajo? Recomendaciones



Mudarse a Confluencia y Alto Valle sin tener una oferta laboral concreta puede ser un riesgo considerable, y no es lo más recomendable.

«No sería prudente radicarse en la zona sin un empleo asegurado. Sin embargo, si alguien decide hacerlo, es fundamental contar con un ahorro que permita cubrir aquellos meses que se invertirán en la búsqueda laboral, ya que los procesos de selección en ocasiones pueden demorarse más de lo previsto», aconseja Madro. Otro aspecto clave es conocer previamente el área.

«Viajar a la zona antes de la mudanza definitiva para explorar las localidades y familiarizarse con el entorno es un plus que puede ayudar a tomar una decisión informada y aumentar las probabilidades de éxito en una postulación», añade.

