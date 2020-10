Femicidio de Colque: su marido condenado seguirá detenido

Marcos Thola continuará en prisión por el femicidio de su esposa, Silvia Colque mientras se espera la resolución final de su condena de prisión preventiva, con un recurso extraordinario pendiente.

El Tribunal, integrado por Marcelo Alvarez, Adrián Dvorzak y Juan Brussino, no compartió el pedido de la defensora Graciela Carriqueo, que insistió que su representado no se fugaría y propuso su detención domiciliaria con control electrónico.

En diciembre del 2019, Thola fue condenado a perpetua por el asesinato de Colque en “un contexto de violencia de género", a partir de la desaparición de la víctima en junio del 2017 y nunca apareció. Este viernes, se debatió la extensión de la prisión preventiva, que solicitó la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.

En julio pasado, aquella condena fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y el caso, según la fiscal, ingresó “en una instancia de recursos extraordinarios, que implica que los plazos ya no están sometidos a los vencimientos previstos por el Código Procesal Penal de la provincia”. Consideró que ya “no se requieren nuevos elementos para sostener la prórroga de la prisión preventiva”.

En cambio, la defensora Carriqueo propuso que Thola puede “ofrecer alternativas a la prisión preventiva” y habló de “la bajo modalidad domiciliaria, con un dispositivo de control satelital”.

Incluso, en la audiencia virtual, el condenado habló desde la Unidad Penal y resaltó que no se fugará. Aún así, el Tribunal coincidió con la fiscal que los tiempos del recurso extraordinario no pueden ser considerados en relación al vencimiento y “la medida cautelar puede continuar porque esto no importa un exceso de dichos tiempos”.

En el fallo condenatorio del 2019, se consideró que Thola ejercía distintas formas de violencia hacia Silvia Colque. “No solamente podía desarrollar conductas violentas concretas que afectaran la integridad física de su pareja, sino que sometía a aquella a un constante maltrato y menosprecio porque se consideraba superior e instaló una relación asimétrica en la que uno era dominador y ejercía poder de señorío sobre el otro”.