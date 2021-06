Ford Bronco llega a la Argentina: un SUV nacido para la aventura

Ford Argentina anuncia la venta de Bronco Sport, la nueva SUV diseñada para la aventura e inspirada en la herencia de la marca. Al igual que la primera generación de 1966, la Nueva Bronco Sport tiene como misión ofrecer la máxima capacidad y confianza para ir a cualquier parte, en cualquier momento.

La SUV de Ford tendrá su presentación oficial en vivo en el país este martes 15 de junio a partir de las 11 horas, y se podés verlo desde acá:

Diseño robusto



La Bronco Sport posee un diseño innovador y brinda soluciones inteligentes de almacenamiento especialmente pensadas para que las personas puedan disfrutar sin límites de la vida al aire libre.

Su portón trasero con doble apertura e iluminación direccionable está diseñado para facilitar el almacenaje y la descarga de todos los elementos que se quieran trasladar para la aventura. La Bronco Sport también incluye bandeja de carga de baúl configurable que se puede modular para subdividir el espacio de carga o utilizar como mesa de apoyo, cobertor de goma removible, ganchos porta objetos, toma corriente de 12V y abridor de botellas; funcionalidades que facilitan la experiencia en cualquier paisaje o lugar.

Además, la versión Wildtrak suma bolsillos guardaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros y el asiento trasero, agregando aún más espacio de almacenaje en el vehículo.

Como elementos para destacar, la Bronco Sport posee:

• Llantas de aleación (Big Bend, 18¨ y Wildtrak, 17¨AT).

• Iluminación LED con faros antiniebla.

• Parrilla frontal con diseño “Bronco”.

• Barras de techo longitudinales.

• Techo bitono (versión Wildtrak).

• Espejos exteriores color negro, ajustables eléctricamente y con luz de giro incorporada.

• Faros traseros con tecnología LED.

Su diseño interior se completa con un volante multifunción forrado en cuero, rotary shifter (que permite seleccionar de forma simple y rápida el cambio), tapizado de tela “easy clean” (limpieza fácil), apoyabrazos delantero con guardaobjetos y posavasos, y climatización automática con salida de aire en las plazas traseras, entre otras características.

La edición Wildtrak suma prestaciones para hacer de la Bronco Sport un vehículo aún más exclusivo con:

• Tapizado de cuero con diseño exclusivo y plazas delanteras calefaccionadas.

• Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones).

• Espejo interior retrovisor fotocromático y levanta cristales one touch up/down para conductor y pasajeros.

• Manijas de puerta color carrocería.

• Climatizador bizona.

• Techo solar.

Nacida para la aventura



La Nueva Bronco Sport se encuentra disponible con dos motorizaciones: EcoBoost 1.5L, que eroga 175CV a 258Nm (versión Big Bend), y EcoBoost 2.0L, 240CV a 373Nm (Wildtrak).

Ambas ediciones poseen tracción 4WD, transmisión automática de 8 marchas y el sistema de gestión de terrenos (G.O.A.T., Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta 7 modos de manejo para atravesar cualquier terreno —Normal, Eco, Deportivo, Lodo, Resbaladizo, Arena, y Rocas; estos dos últimos son exclusivos de la versión Wildtrak—.

La Bronco Sport Wildtrak también suma el Trail control: una funcionalidad que permite gestionar la velocidad crucero para el manejo off-road a baja velocidad. Además, cuenta con levas al volante, tracción 4WD con control vectorial de torque, bloqueo de diferencial central y trasero, despeje del suelo de 223mm y ángulos de ataque y salida superiores a 30°, dos ganchos de rescate delanteros, y capacidad de vadeo de hasta 600mm.

Tecnología funcional



Ford busca de forma constante mejorar la experiencia de manejo de sus clientes. Por eso, la Nueva Bronco Sport posee tecnologías que facilitan la conducción y brindan la máxima conectividad y confort, como el cargador inalámbrico de celular y la tecnología Auto Start-Stop, que ahorra energía cuando el vehículo está frenado.

La versión Wildtrak suma el control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril (este último se activa cuando se enciende el control de velocidad crucero adaptativo), el lector de señales de velocidad (muestra en la pantalla la velocidad máxima que detecta en el camino), el encendido remoto para por ejemplo climatizar el vehículo a gusto minutos antes de ingresar al mismo, y la computadora de abordo con pantalla digital de 6,5”.

Otras funcionalidades presentes en la Nueva Bronco Sport son:

• Sistema SYNC 3 con pantalla multitáctil de 8¨, GPS, USB, toma de 12V, control por voz compatible con Car Play & Android Auto.

• Ingreso y arranque sin llave (keyless).

• Freno de mano eléctrico con función auto-hold.

• Computadora de abordo con pantalla de 4.2”.

• Encendido automático de luces.

• Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia.

• Control de velocidad crucero.

Además, la versión Wildtrak agrega el Sistema de audio premium B&O con 10 parlantes.

Sentirse protegido



El asistente Ford Co-Pilot 360 presente en la Nueva Bronco Sport es la plataforma de tecnologías de vanguardia que brinda la máxima seguridad para poder enfrentar cualquier desafío. Estas tecnologías ofrecen sistemas de avanzada como el Frenado Autónomo de Emergencia con alerta de colisión frontal y detección de peatones; el Sistema de información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado; o el Sistema de mantenimiento de carril con detector de fatiga, el cual monitorea continuamente el movimiento del vehículo dentro del carril a través de numerosos sensores que corrigen la trayectoria en caso de desvío. Además, si detecta un manejo errático, alerta a la persona que conduce con un aviso visual y sonoro en el tablero.

La Bronco Sport también incluye dentro del paquete Co-Pilot 360 el encendido automático de luces altas, cámara de estacionamiento trasera, y sensores de estacionamiento traseros.

De forma adicional, la edición Wildtrak posee Asistente de dirección evasiva, que asiste al conductor facilitando la evasión siempre y cuando este inicie la maniobra de esquive; y la cámara delantera y trasera con visión 180°.

Luces direccionables en la Ford Bronco.

Bronco Sport cuenta, además, con 9 airbags: frontales, rodilla de conductor, laterales de tórax delanteros y traseros, y laterales de cortina.

El equipamiento de Bronco Sport se completa con:

• Frenos a disco en las cuatro ruedas.

• Control electrónico de estabilidad (ESP).

• Control de tracción (TCS) con control dinámico de torque en curvas (TVC).

• Sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA).

• Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC).

• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

• Estructura ultra rígida de deformación programada.

• Anclajes ISOFIX.

• 5 cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos.

• Sistema de post colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas.

Dentro de su gama de accesorios, Bronco Sport ofrecerá a sus clientes barras de techos transversales, bandeja superior portacargas, portabicicletas, portakayak, carpa (que se integra al vehículo), gancho de remolque, cubrealfombras de goma y tuercas de seguridad.

Colores, precio y garantía



Bronco Sport viene en Blanco Oxford, Gris Cactus, Plata Lunar, Gris Mercurio, Negro Pantera y Marrón Kodiak. Los precios sugeridos a público son U$S 47.400.- (versión Big Bend) y U$S 56.350.- (Wildtrak). La garantía es de 3 años o hasta 100.000Km.