Francisco «Pancho» Fernández: «Cuando la cocina se transforma en un momento de diversión»

Así lo explica, lo siente y lo lleva a su profesión el chef “Pancho” Fernández, representante de Bodega Malma en San Patricio del Chañar, que estará compartiendo un gran momento en la Fiesta de los Inmigrantes en Zapala. Con una clase de maridaje a llevarse a cabo el domingo 12 de diciembre, “Pancho” Fernández busca tener la chance de jugar con los sabores en relación al plato y la bebida, y que la comida se transforme en un momento lúdico.

“La gente viene relajada, y eso nos da la chance de tener un momento más íntimo, y disfruto el tiempo para cocinar, charlar, contarles y que mariden dependiendo de la comida”, relata el chef que hace cuatro años representa a Bodegas Malma y que no dudó en dar el sí cuando le llegó la propuesta para participar de la octava edición de la FIC en Zapala. “Vi que están armando un evento distinto de una envergadura que esta buenísima. Estamos muy cerca de Zapala y muchos clientes de la ciudad, además vamos a acompañar a grandes cocineros y amigos”, cuentó.

Fernández no sólo entiende y busca que la gastronomía sea un momento de diversión, sino que además entiende que chef y “público” se convierten en uno. Incluso, lejos de llamarlo “público”, el busca acercarse a esa gente y agrega que “cocinamos como todo el mundo cocina en su casa y la idea es que podamos interactuar. Mucha gente viene y nos comparte recetas que están mucho mejores que las que hacemos nosotros”.

Mientras prepara el menú para su momento en la novedosa FIC de la ciudad, recuerda cuando picó el bichito de la gastronomía por primera vez y como sucede casi siempre, viene del encuentro y los momentos con la familia. “En casa de mis padres la cocina siempre fue el lugar más habitado por toda la familia. Mi abuela hacia mermelada y escabeches, y mi vieja sigue con esa tradición. Por suerte me han pegado eso y tenía la suerte de sentarnos a la mesa y compartir un buen momento. Eso me atrajo de la cocina y me acercó a la gastronomía”, rememora.

Por el momento, también recuerda lo duro que fue para la gastronomía gran parte del 2020 producto de la pandemia pero a su vez, se le dibuja una sonrisa en su rostro cuando observa hacia el horizonte y diagrama los múltiples eventos que quedan por delante y que lo conectará con la gente.