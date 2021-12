La chef Ximena Sáenz cocinará en la Feria de los Inmigrantes 2021 de Zapala

La grilla de invitados especiales para la octava edición de la FIC en esta localidad es de las más importantes de los últimos años. A la, ya importante, presencia de chefs regionales e internacionales, se suma la ex co-conductora de “Cocineros Argentinos”, quien contó estaba deseosa de volver a tierras zapalinas.

La charla con Ximena inició con su breve, pero imborrable, recuerdo de su paso por nuestra localidad en el año 1987 mientras estaba de vacaciones con su familia. “Me dio alegría saber que iba a estar nuevamente en Zapala”, cuenta la cocinera y además diseñadora.

El sábado 11 de diciembre, los presentes podrán disfrutar de la clase que dará Ximena en el Paseo La Estación, donde ya adelantó que estará cocinando pierogis, un plato típico de Europa del Este y a ello se le sumará una presentación de la comida de Armenia. En este sentido cuentó que “los inmigrantes trajeron sus recetas que los conectaban emocionalmente con sus tierras y las fueron adaptando con los productos que tenían acá”, y agrega que durante la clase adaptarán los platos con productos de la Patagonia.

Ximena adelantó que cocinará un plato típico armeño.

Mientras trabaja en su nuevo emprendimiento, que unificará la cocina y la pastelería, también recuerda sus inicios en el ambiente gastronómico. “En mi caso soy de las que le me empezó a gustar de muy chica la cocina porque mi mamá siempre fue una cocinera de casa y a mí me encantaba el olor y las texturas de las comidas. Ahí empecé a probar, a hacer una masa, a animarme a hacer algo sola. Siempre me hizo sentir muy bien que aun siendo chica, podía hacer toda una receta sin ayuda. Eso me construyó la confianza”.

En la actualidad, afirma que, más allá de la pastelería encontró la pasión en la cocina en general a través del mundo de las salsas, granos, vegetales y carnes “que es algo que me encanta. Ahora siento que me gustan otras cosas”, aclaró.

Al enterarse, con respecto a la llegada de reconocidos chefs asiáticos a Zapala, manifiestó un profundo amor por la cocina de esos países y entiende que se debe a “la variedad de los sabores, la versatilidad y antigüedad que tiene la cocina china o japonesa. Tiene que ver con cocinas que tienen muchísimos años y los sabores están muy intensificados. La cocina de medio oriente también me fascina por las hierbas y especies que usan”.

“Me encanta que se pueda disfrutar el momento. No sólo cuando cocinas, sino también cuando te sentás a comer”. Es por eso que invita a los zapalinos a aprender, compartir y cocinar rico en el marco de una nueva FIC, que sin dudas, se viene con todo.