Choele Choel: aprender a compostar desde las escuelas

Escuelas de jornada extendida de la localidad de Choele Choel, recibieron los elementos necesarios para realizar compost dentro de las instituciones educativas. La entrega fue hecha por el municipio local junto a la empresa TGS. Las composteras, sus funciones y sus usos las acercaron y explicaron a las escuelas primarias 280, 236 y las de zonas rurales de Paso Piedras Nº 77 y la Rinconada Nº 110. Estas escuelas con la modalidad jornada extendida, elaboran desayunos y almuerzos para los estudiantes y generan desechos que pueden ser utilizados para el compostaje.



El compostaje es la descomposición de la materia orgánica por organismos descomponedores (bacterias, hongos) y por animales detritívoros, como lombrices y escarabajos que tiene como resultado un producto fertilizante y regenerador del suelo de alta calidad denominado compost.

El proceso consiste en crear las condiciones necesarias de luz, temperatura y humedad para que la materia orgánica sea descompuesta por diversos microorganismos, pequeños invertebrados y oxidación biológica. En el compostaje no se requiere apenas luz, la temperatura exterior idónea debe estar entre 15º C y 25º C.



Desde la Secretaría de Planificación y Ambiente Municipal, resaltaron la importancia de inculcar estos cuidados de la tierra a los mas chicos para luego concientizar sobre una alimentación saludable y la convivencia de las personas con su entorno natural.