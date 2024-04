Sin azúcar y sin harina, esta receta de bizcochuelo te va a hacer muy feliz

Lista de Ingredientes Leche de almendras: 200 mililitros Levadura en polvo: 1 sobre Harina de almendras: 200 gramos Claras de huevo: 3 Stevia: 15 gramos Manteca: 2 cucharadas Ralladura de limón: a gusto Canela: 1 pizca Sal: 1 pizca

Si tenés ganas de comer algo rico y dulce pero no sabés qué, esta receta es una buena opción. Es que a veces sucede que no queremos comer demasiado pesado o debemos cuidarnos por cuestiones de salud, y no encontramos una buena propuesta.

Por eso, ahora te invitamos a preparar y compartir este bizcochuelo sin harina y sin azúcar, apto para diabéticos y para celíacos, que además suma el plus de que podés incorporar cualquier ingrediente que te guste para terminar de decorarla.

¿Estás listo? ¡Tomá nota!

Paso a paso, cómo hacer un bizcochuelo sin harina y sin azúcar que quede genial

Esta es una receta que alcanza las 12 porciones, por lo que el bizcochuelo es apto para llevar a cualquier lado o para preparar en casa para disfrutar la tarde. Y se hace así.

Paso 1

En un bol, mezclamos la leche de almendras con el aceite de coco y la Stevia, batiendo bien.

Paso 2

Añadimos las almendras molidas poco a poco, batiendo para mezclarlas. Agregamos también la levadura en polvo, a la vez.

Paso 3

Añadimos la ralladura de medio limón, canela y una pizca de sal. Podemos poner también otras especias, como la nuez moscada o el jengibre.

Paso 4

En un bol aparte, montamos las claras de huevo a punto de nieve, hasta que queden bien sólidas. Las agregamos poco a poco a la mezcla anterior, uniendo con una espátula lengua de gato mediante movimientos envolventes para que no se bajen y nos quede un bizcocho bien esponjoso.

Paso 5

Precalentamos el horno a 180 grados. Engrasamos el molde con un poco de manteca o, como opción, lo forramos con papel de horno.

Paso 6

Vertemos la masa con cuidado, y horneamos durante 35 minutos a 180 grados.

Dejamos enfriar, desmoldamos, ¡y listo para disfrutar!