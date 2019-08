Gennuso y Macri

Bariloche

La relevancia de los dimes y diretes de la política nos llevan muchas veces a reflexionar, intentando sacarnos el pre-concepto que muchos tenemos de los partidos políticos con los cuales simpatizamos o hasta ideologías, para sumergirnos en las frías aguas de los hechos.



Eso me llevó a recordar algunos que concretamente han tenido al Intendente de Bariloche cuestionando decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, en pleno auge del mismo. La primera de esas intervenciones de Gennuso en Mayo de 2016 tuvo que ver con el tarifazo de gas, donde Gennuso dijo explícitamente : “..Que se sepa que el grito Patagónico es un grito que no va a ser callado, y va a llegar a Capital para decir que no podemos tolerar este grado de tarifas”… y presentó un recurso de amparo, el primer hecho Nacional contra las tarifas.Otra vez lo tuvo a Macri de participe, cuando el 26 de octubre de 2017 presenta una demanda en la suprema corte de justicia en contra de la Ecotasa que Gennuso quería poner en marcha, y que rige hasta nuestro días.



Hoy, hablar mal de Macri y su gestión es muy fácil, y todos hacen cola para pegarle o despegarse de quien pasará a la historia como uno de los peores gobierno de los últimos 50 años, pero hace un par de años meterse con el poder central era pensarlo dos veces… Si algo le falta a nuestra ciudad es gente que llegue al poder y la defienda contra el viento y la marea, que parecen siempre soplar para la costa atlántica, el valle o el centralismo porteño.



Espero que en las próximas elecciones reflexionemos sobre los hechos concretos, votarlo nos dará la tranquilidad de saber que si atacan a nuestra ciudad, ya demostró que la defenderá en los tiempos y contra el poder que sea…



Jorge Luis Fernández Avello. DNI: 12.862.056