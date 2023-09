ATE reclama frente al hospital de Bariloche por el bono de 60.000 pesos

Trabajadores de la salud nucleados en ATE Bariloche se concentraron esta mañana en el ingreso del hospital Ramón Carrillo y, con bombos, banderas y pecheras color bordó, coparon la calle Moreno cada vez que el semáforo marcaba la luz roja. Algunos conductores tocaban bocina en apoyo al reclamo.

Se trata de la tercera semana consecutiva de paro por 48 horas en Bariloche. En esta ocasión, los dirigentes de ATE Bariloche reclamaron el pago del bono de 60.000 pesos para todos los trabajadores estatales.

«Estamos exigiendo el fin de la discriminación porque en el pago del bono, el gobierno está dejando afuera a muchos compañeros que cobran 400 mil pesos, pero cobran ese salario por las horas extras o las guardias«, expresó la secretaria general de ATE Bariloche, Úrsula Caracoche.

En las últimas horas, el gobierno provincial informó los rangos salariales de médicos, técnicos y enfermeros. Según ese informe, más de la mitad de los médicos perciben salarios por encima de los 700 mil pesos, llegando en algunos casos a 2,4 millones. Esto fue criticado duramente por los dirigentes en Bariloche.

«Desmiento categóricamente lo que ha dicho la gobernadora que, en este hospital, los trabajadores ganan arriba de 2 millones de pesos. No estaríamos acá afuera pasándonos de frío si esto fuera así», fustigó Caracoche.

ATE reclamó esta mañana frente al hospital de Bariloche. Foto: Chino Leiva

«Esta es una actitud muy propia de la gobernadora Arabela Carreras -continuó- que no puede escuchar que el pueblo le dice: no va más la mentira y la soberbia. Hace años que se lo expresa en las calles y ahora se lo han demostrado en las urnas. Lo cierto es que ella no mostró lo que ganan los compañeros, simplemente dijo lo que ganan. Y es una falacia».

La concentración en la calle Moreno corresponde a una jornada provincial de lucha ya que mañana es la próxima reunión paritaria. «Queremos que se discuta seriamente un aumento salarial que se corresponda con el valor de la canasta básica familiar. También exigimos que se firme el decreto de pase a planta permanente, el pase de los trabajadores con horas cátedra a contratos y que se reconozca los años de los trabajadores con becas en Desarrollo Social y el Senaf», dijo.

Jorge Smidt, coordinador nacional de la Red Salamanca, una agrupacion estatal de la Corriente Clasista y Combativa, se sumó al reclamo de ATE frente al hospital público de Bariloche a fin de «nacionalizar el conflicto». «Es necesario pelear las condiciones de trabajo de los estatales y un salario digno. Venimos de un triunfo importante, una lucha de hace muchos años: el salario no es ganancia«, dijo el dirigente.