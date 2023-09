Protesta de ATE en hospitales de Río Negro en medio de enojos por la difusión de los salarios

El reclamo salarial en Río Negro se concentrará durante estos días en los hospitales, con protestas convocadas por ATE mientras que Asspur resolvió un paro para el próximo jueves 21. En su análisis, el gobierno provincial informó de los rangos salariales de los más de 4.000 integrantes, entre médicos, técnicos y enfermeros. Ese detalle consigna que más de la mitad de los galenos tienen ingresos por encima de los 700 mil pesos, llegando en algunos casos a los 2,4 millones.

Esa información derivó en la reacción de Asspur. Su secretaria general, Cesira Mullaly afirmó que es “un detalle brutal de lo que denunciamos hace tiempo: las grandes faltas se cubren con exceso de guardias y horas extras. Es el blanqueamiento de la autoexplotación a la que nos sometemos, y los arreglos individuales para que siga funcionando”.

Salud “no dice -agregó- que una mucama cobra 550 mil porque 300 mil pesos son horas extras porque como no hay gente, tiene que cubrir 16 horas dos veces a la semana” o que un médico llega al “1 millón porque, además de su servicio, cubre guardia general y hace la sala de Pediatría (porque no hay) y las pasivas de derivaciones. O va dos o tres veces al mes van a algún pueblo que no tiene médico por una paga doble o triple. O es un especialista que acordó paga de doble punto porque en el privado saca en dos horas lo que en el público hace en una guardia de 24 horas entonces le conviene irse”.

Anteriormente, Salud resaltó su política de salarios al citar la acotada franja que cobrarán los 60.000 pesos porque no llegan a los 400.000 pesos. Derivó que un 30% de los médicos perciben entre 900.000 y 2.400.000 pesos, otro 20% ronda de 700.000 a 899.000 pesos y el 10% está entre 600.000 y 699.000 pesos. Un 23% está entre 400.000 y 599.000 pesos, mientras que el 17% oscilan entre 200.000 y 399.000 pesos.

En los técnicos, el 4% perciben entre 900.000 y 1.700.000; el 14% entre los 700.000 y 899.000 y otro 14% va entre 600.000 y 699.000 pesos. Un 42% tiene salarios de 400.000 a 599.000 pesos; y el 26% se ubica en la franja entre 200.000 y 399.000 pesos.

En los enfermeros, el Gobierno consigna que el 0.5% tienen ingresos de 900.000 a 1.400.000; el 5% entre los 700.000 y 899.000 y el 13,5% cobra entre 600.000 y 699.000 pesos. Concluye que al 40% se le depositan entre 400.000 y 599.000 pesos; y el restante 41% se ubica en la franja entre 200.000 y 399.000 pesos.

ATE protestará este martes y Asspur parará el 21

La conducción provincial de ATE prevé para este martes protestas en la totalidad de los hospitales.

En Bariloche, la seccional local convocó un paro estatal de 48 horas para esta jornada y mañana, miércoles, y programó una concentración frente al hospital, a partir de las 10.

Por su parte, el Congreso de Asspur-Feprosa, lanzó un paro provincial para el jueves 21 de septiembre por las carencias hospitalarias.

Sus reclamos principales son: “salario inicial de 384.000 pesos”, por “la equiparación del punto de guardia entre la Ley 1844 y la Ley 1904”; “reducción de la edad jubilatoria”; “ 82 % móvil y por mayor presupuesto e incorporación inmediata de recurso humano”.